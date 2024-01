Alan Godoy: «Percebo que aquest vestidor més que un equip és una família»

Alan Godoy ja vesteix la samarreta grana. El davanter canari ahir va realitzar el primer entrenament amb el club i també va ser presentat oficialment amb l'equip. Godoy arriba després de jugar mitja temporada cedit per l'Alavés al Mirandés de Segona Divisió.

El jove jugador va debutar a Segona enguany, però aquest no ha sigut un impediment per baixar a Primera i jugar al Nàstic: «Soc un jugador que ha valorat més jugar i ser feliç que estar en una categoria superior, per això he vingut aquí amb tota la il·lusió del món», va dir el davanter. Godoy va destacar que arriba al Nàstic per aportar «frescor, ambició i tot l'esforç del món» per assolir l'objectiu grana de pujar a Segona Divisió.

Pel que fa als ascensos, Godoy té experiència de la darrera temporada. El davanter va ser un dels herois de l'ascens del Sanluqueño a Primera Federació i, on va aportar set gols. «Abans parlava amb Dani Vidal que un dels principals motius de l'èxit de l'ascens va ser que el vestidor era una pinya. Tant els que jugaven com els que no, estaven implicats i no hi havia ni una mala cara. En aquest primer entrenament aquí percebo que més que un equip som una família, i això és molt important».

El director esportiu del Nàstic, Sergi Parés, va assenyalar que van intentar incorporar Godoy des del mercat d'estiu, però llavors el jugador va apostar per jugar a Segona Divisió. Quan la direcció esportiva va rebre notícies que Godoy buscava sortir, es va interessar des del primer moment. Per aquest motiu, el davanter canari va subratllar que «des del primer moment vaig dir que la meva prioritat era el Nàstic. Principalment, per la insistència, perquè volien que fitxés pel club des del mercat d'estiu». A més, va afegir que «veig que és un bon projecte i aquest equip és capaç d'aconseguir coses boniques».

Alan Godoy està més que llest per debutar amb la samarreta grana: «Vinc més que preparat. Hagi jugat molt o poc abans, estic llest per tenir una oportunitat si l'entrenador ho veu convenient el diumenge», va destacar. A més, es va mostrar impressionat pels seus companys i va puntualitzar que «no hi ha molta diferència entre el nivell dels entrenaments dels equips de Segona Divisió amb el Nàstic. Tenim un ritme de joc brutal».