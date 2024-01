Oficial: Alan Godoy ja és nou jugador del Nàstic

El Nàstic ha fet oficial aquest dimecres a la tarda el fitxatge d'Alan Godoy, qui es converteix en la primera incorporació de l’entitat grana en aquest mercat de fitxatges d’hivern. Godoy arriba cedit pel Deportivo Alavés fins a 30 juny després de finalitzar la seva vinculació amb el CD Mirandés, equip de LaLiga Hypermotion on aquesta temporada s’ha estrenat com a golejador en la categoria de plata del futbol professional.

El nou atacant del Nàstic destaca per ser un davanter centre potent, hàbil i amb gol. Té un gran desequilibri en els metres finals, capacitat per anar a l’espai i polivalència per ambdues bandes de l’atac o de segon punta. A més, el curs passat, amb 8 gols en 17 partits va ser un dels protagonistes en l’ascens a Primera Federación de l’Atlético Sanluqueño.

El nou fitxatge del Nàstic ja està a Tarragona i demà, dijous, a partir de les 10.15 h entrenarà per primer cop amb els nous companys.