El Nàstic cedirà Iván de la Peña per alliberar una fitxa sub23

El Nàstic de Tarragona està preparat per fer caure totes les peces del dominó. En els darrers dies, el conjunt grana va concretar les incorporacions d'Alan Godoy i Álex Mula, però per completar el trencaclosques, era necessària la incorporació d'un porter sub23 per habilitar una fitxa sènior per a l'extrem barceloní. Godoy s'apropiava de la darrera plaça disponible i, llavors, per fitxar un porter sub23, calia una sortida. D'aquesta manera, l'entitat grana ha trobat el camí amb la cessió d'Iván de la Peña.

El seu destí, segons ha pogut saber aquest diari, seria el Manresa, que actualment juga a la Segona Federació. Aquesta situació serà beneficiosa per les dues parts, per una banda, el club aconseguiria inscriure Álex Mula i, per l'altra, Iván de la Peña, qui encara no ha debutat amb la samarreta grana, podria gaudir dels minuts necessaris per continuar creixent com a futbolista.

De la Peña és l'únic jugador de la primera plantilla qui encara no ha debutat amb la samarreta grana. De fet, l'últim partit que va jugar va ser amb el primer equip el 12 de novembre de 2022 en el partit de Copa del Rei contra el Racing Rioja. Llavors, el jove defensor va patir una greu lesió que el va fer passar pel quiròfan i el va apartar dels terrenys de joc el que restava d'aquella temporada. El Nàstic va apostar per pujar-lo al primer equip, però, la recuperació de la greu lesió va ser llarga i no va ser fins al 7 d'octubre, a la setena jornada d'aquesta temporada, quan va tornar a una convocatòria oficial. Des de llavors, ha sigut un habitual de la llista de Dani Vidal sempre que el Nàstic ha jugat al Nou Estadi, però només va assistir a un partit fora de casa, el de l'Unionistas de Salamanca.

D'aquesta manera, Iván de la Peña seguiria els passos d'Óscar Sanz en la seva primera etapa en el conjunt grana ara fa dues temporades. Llavors, el de Sant Sadurní d'Anoia no va arribar a debutar amb Raül Agné a la banqueta, així que va sortir en el mercat d'hivern cap a l'Ebro de Segona Federació. Sanz va aprofitar els minuts per convertir-se en un jugador capdal de l'equip i això li va valer per rebre una oportunitat a Primera Federació amb l'Unionistas de Salamanca. Finalment, el seu bon rendiment l'ha fet tornar al Nàstic on, actualment, és titular indiscutible al costat de Borja Martínez, pispant-li la posició a Montalvo.

De la Peña jugaria amb el Manresa, un equip que actualment està en la lluita per la salvació a la Segona Federació. Pel que fa a el porter sub23, el Nàstic continua mirant opcions al mercat, però, si no en troba cap, mirarà d'incorporar un porter de la Pobla de Mafumet per garantir l'arribada de Mula. Totes les peces del trencaclosques del mercat d'hivern comencen a encaixar i el Nàstic ho vol deixar enllestir com més aviat millor.