Álex Mula i Alan Godoy són els dos reforços del Nàstic del mercat d’hivern

El Nàstic ha decidit apuntalar el seu atac aquest mercat d’hivern amb dos homes de gol. Si no hi ha cap novetat d’última hora, l’extrem Álex Mula i el davanter Alan Godoy s’incorporaran a la disciplina grana en els pròxims dies.

En aquest primer tram de la temporada, el Nàstic ha trobat una de les seves necessitats a l’últim terç del camp. Les lesions de Marc Fernández i Gorka Santamaría van deixar durant un parell de mesos a Pablo Fernández com a única opció i sense recanvi a la banqueta.

De fet, el davanter asturià encara ha de disputar gran part dels minuts perquè continua sense recanvi, tenint en compte que la lesió de Santamaría s’ha allargat. D’aquesta manera, el Nàstic va trobar la solució amb el davanter canari Alan Godoy. L’atacant, que actualment està cedit per l’Alavés al Mirandés de Segona Divisió, no compta per l’entrenador fins i tot després de la lesió de llarga durada del punta titular Javier Martón.

Godoy aporta a l’equip un estil de davanter diferent del de Pablo Fernández. El canari destaca per la seva capacitat de desmarcar-se i juga aprofitant l’espai a l’esquena dels defensors rivals. Aquesta intensitat li va servir per ajudar a l’ascens del Sanluqueño a Primera Federació la darrera temporada amb vuit gols. D’aquesta manera, i a l’espera de la recuperació de Santamaría –que s’espera que torni als entrenaments aquesta setmana–, el Nàstic cobriria la davantera.

D’altra banda, Álex Mula és una oportunitat de mercat que ha aprofitat el Nàstic. L’extrem barceloní arriba després de mitja temporada amb el PAS Lamia de Grècia per reforçar les bandes. Mula és un jugador que té una gran capacitat de remat a porteria. A més, també brilla en els duels d’u contra u i, per aquest motiu, és un jugador que, tot i ser dretà, li agrada jugar per l’esquerra per buscar la rematada.

L’any passat, Mula va jugar al Wisla de Cracòvia, un projecte amb diversos jugadors espanyols que va comandar des de la direcció esportiva l’exgrana Kiko Ramírez. Malgrat les aventures europees, Mula és un jugador que ha disputat gairebé tota la seva carrera a Segona Divisió. Amb el Málaga va arribar a estrenar-se a Primera Divisió, però va ser amb el Tenerife i al Fuenlabrada on va aconseguir extreure el seu potencial a la categoria de plata.

D’aquesta manera, l’extrem arriba com un jugador diferencial a la categoria i omple de competitivitat una demarcació amb diversos efectius com David Concha, Mario Rodríguez i el lesionat Marc Álvarez. La seva arribada està condicionada per l’arribada d’un tercer porter sub23. D’aquesta manera, el Nàstic guanyaria una fitxa sènior extra que permetria inscriure a Álex Mula.