L’extrem Álex Mula, objectiu fixat del Nàstic

El Nàstic ja té fixat un full de ruta per aquest mercat d'hivern. Sumat a la incorporació d'Alan Godoy, el pròxim en arribar seria l'extrem Álex Mula. El barceloní, de 27 anys, ha jugat aquesta temporada amb el PAS Lamia de la màxima divisió de Grècia, però la seva poca participació, amb només quatre partits, li ha fet replantejar el fet de tornar a fer les maletes i tornar a Espanya.

El Nàstic l'ha vist com una oportunitat de mercat i ha apostat per tancar la seva incorporació i reforçar l'atac de l'equip. Mula és un jugador de banda i ha brillat a l'extrem esquerre. Amb tot, també pot jugar al carril dret així com a mitja punta i davanter. Mula és un jugador que ha estat gairebé tota la seva carrera a Segona Divisió. Va estrenar-se amb el Màlaga on, fins i tot, va arribar a jugar a la Primera Divisió. En els equips que més va destacar van ser en el Fuenlabrada, on va jugar una temporada i mitja i va marcar cinc gols, i també va tenir una efímera etapa a l'Alcorcón, a la temporada 21-22, en un equip on també formava part el migcampista grana, Ander Gorostidi.

El Nàstic no té fitxes sènior disponibles, així que la seva arribada està lligada a la incorporació d'un porter sub23. D'aquesta manera, el Nàstic guanyaria una fitxa sènior per inscriure Álex Mula.