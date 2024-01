De cap a la victòria

El Nàstic va trencar el sostre de les quatre victòries consecutives amb dos cops de cap. Els grana van sumar superar un Lugo millor amb la pilota a base de la seva especialitat: les jugades a pilota aturada. Marc Fernández i Pablo Trigueros van marcar el camí d'un partit complicat contra un rival poderós que va començar estavellant-se amb Alberto Varo, qui va aturar un penal.

El partit va començar amb una de freda i una de calenta. Els grana van tenir la primera ocasió amb el joc directe. Un servei a pilota aturada al primer minut de partit es va convertir en una passada filtrada a Jaume Jardí que es va menjar el lateral del Lugo per rematar a porteria directament al cos de Tabuaço. Amb tot, el partit no seria fàcil, i es va mostrar ben aviat. Malgrat la dinàmica, el Lugo va mostrar que té una plantilla amb potencial d'estar a dalt i, aviat, va tenir la rèplica amb un cop de mà de l'àrbitre. En un córner, Ledesma va provar la passada enrere i la pilota ca tocar al braç de Nacho. El defensor grana els tenia pegats al cos, però el col·legiat va xiular penal. A l'instant, el Nou Estadi Costa Daurada va engegar amb els crits d'ànim a Alberto Varo. Amb ell i Manolo Oliva, les penes màximes són més segures i així va ser. L'Àguila de la Canonja va endevinar el tir de Morgado i va aturar el penal amb les cames. Va ser una actuació crucial per evitar començar el partit per darrere en el marcador.

Malgrat l'eufòria grana, el Lugo va seguir dominant el partit. Els gallecs dominaven el mig del camp i exercien una pressió que dificultava la tasca de la possessió dels de Vidal. A poc a poc, el Lugo va començar a enviar pilotes a l'àrea i el Nàstic no li'n va quedar una altra que defensar-se i esperar a sorprendre al contracop.

El Lugo no es va fer enrere. El mig del camp gallec continuava sent superior i els de Paulo Alves van col·lapsar per la banda de Pol Domingo. El lateral grana, amb el tímid ajut de Jaume Jardí, estava exigit per Aranda i, a poc a poc, el búfal de la Pobla de Montornés no va poder evitar que es filtressin les pilotes. Una d'aquestes centrades va arribar a Ledesma al punt de penal que, amb un remat creuat amb el cap va tenir l'acció més clara del Lugo. Per sort, Varo sostenia l'equip.

El Nàstic jugava a ratxes, en certs moments de partit aconseguia fer mal a base de contracops, però es trobava còmode amb la pilota contra un Lugo que tenia controlada la zona, així que els de Vidal no aconseguien finalitzar les accions dins de l'àrea. De fet, l'última acció dels grana de la primera meitat va ser un remat llunyà de Jaume Jardí que va sortir per sobre de la porteria de Tabuaço.

A la represa la tònica va ser la mateixa, fins que el partit es va aturar amb la lesió de Willy Ledesma. El davanter del Lugo va caure en una lluita amb Nacho i, després de prop de cinc minuts amb el joc aturat, va haver de ser canviat. Això va aturar el ritme del duel i el Nàstic va aprofitar per recarregar energies. Els grana no estaven encertats en les passades, però quan fallava el joc trenat, apareixia l'as de sota la màniga: les accions a pilota aturada. La primera, situada prop de la banqueta de Dani Vidal, va servir per fer el primer avís i, amb una jugada assajada la pilota va anar a córner.

Borja va agafar la pilota i tot l'equip ja sabia el que havia de fer. Els centrals del Lugo es van encarregar de tapar a Nacho i Trigueros al primer pal, però era un engany. El migcampista grana va enviar la pilota al segon pal amb un tir caragolat. En plena lluita amb la seva marca, Marc Fernández va alçar el vol per marcar el primer gol del partit. L'extrem grana va executar un tir que, si no l'hagués rematat, fins i tot hauria acabat dins amb gol olímpic. Amb tot, el de Corbera de Llobregat va demostrar, un partit més, que és el primer fitxatge del Nàstic del mercat d'hivern.

El gol va ser com un cop de puny a l'estómac del Lugo i va fer que baixés el ritme considerablement. El Nàstic ho va aprofitar per prémer l'accelerador. Jaume Jardí posava els obusos des de la frontal, però que no entraven. El gol havia d'arribar de córner i així va ser. Aquesta vegada la centrada va ser al primer pal i Trigueros la va rematar. La pilota va botar a dins, molt ajustada a la línia de gol abans que Tabuaço la tragués fora. L'àrbitre, però, no va dubtar. Va mirar al linier i va donar gol.

El partit ja havia canviat amb el primer gol i l'entrada de Gorostidi, però, amb el segon, estava dat i beneït. Després dels esforços sense premi, el Lugo es va quedar paralitzat. Amb tot, l'àrbitre va donar onze minuts d'afegit en els quals els gallecs van intentar l'última a la desesperada, però es van trobar l'autobús grana aparcat davant de la porteria de Varo amb l'entrada de Recio i Tirlea. D'aquesta manera, el Nàstic va tancar la cinquena victòria consecutiva i truca a la porta de les tres primeres posicions.