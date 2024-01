El Nàstic enceta la segona volta a casa contra un CD Lugo ferit

El Nàstic de Tarragona enceta la segona volta aquest diumenge amb l’objectiu de trencar el sostre de les quatre victòries consecutives. L’escenari no podia ser millor, els grana estan invictes al Nou Estadi Costa Daurada i el rival no arriba en el seu millor moment. El Lugo aterra a Tarragona com un gegant ferit. El conjunt gallec és un dels màxims candidats al play-off d’ascens, però, tot i el potencial de la seva plantilla, no han endevinat la tecla. De fet, es troben en una ratxa de tres derrotes consecutives.

Els gallecs estan en un procés de transició. Després de la derrota contra el Cornellà, al desembre, Pedro Munitis va ser destituït pels mals resultats a través d’un comunicat que es va fer públic a les dues de la matinada del dia següent. El tècnic portuguès Paulo Alves és el seu substitut, però, de moment, no ha pogut sumar cap victòria. El canvi a la banqueta també s’ha traslladat als onzes inicials. L’equip gallec ha passat de jugar amb dos davanters i carrilers a apostar per un 4-3-3 més convencional aprofitant el talent individual dels extrems Víctor Narro i Antoñín. De moment, la pedra en el camí de Paulo Alves està sent el gol. Tot i comptar amb Willy Ledesma, que acumula sis dianes, el Lugo no està encertat de cara a porteria. De fet, en els darrers tres partits no ha aconseguit perforar la porteria rival ni una sola vegada. Amb només quinze gols a favor, els gallecs tenen un balanç ofensiu més similar als equips de la part baixa de la taula que els que se situen en zona de play-off d’ascens. Això no vol dir que sigui un equip mancat de recursos, contra el Tarazona va acabar el partit voltant la porteria rival, però no sense generar ocasions clares. La dinàmica també és un factor a tenir en compte. En els darrers partits, quan el Lugo s’ha vist per darrere en el marcador, el seu joc ha rebut un impacte, una debilitat que el Nàstic podria aprofitar, de la mateixa manera que ho va aconseguir contra el Cornellà. Amb tot, el Lugo s’ha mostrat més fort lluny del seu estadi.

D’aquesta manera, el duel de diumenge no s’assemblarà gaire al que es va viure a la primera volta. Llavors, els grana van vèncer amb un solitari gol d’Andy Escudero. Ara, aquest duel és clau també per al conjunt grana, perquè els de Vidal tenen l’oportunitat d’aconseguir l’average a favor. Pel que fa a l’equip, el tècnic grana compta amb les baixes de David Concha, Gorka Santamaría i Marc Álvarez.

Presentació del planter

El Nàstic aprofitarà el duel de diumenge per presentar els 36 equips del planter grana al descans. A més, l’entitat també prepara una prèvia. A partir de les 10 h, el Bar de l’Estadi oferirà un pintxo de truita i una beguda per cinc euros.