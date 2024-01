Dani Vidal: «L'equip duu una línia ascendent des de principi de temporada»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la vintena jornada de campionat a Primera Federació, la primera de la segona volta de campionat. Els granes encetaran el segon tram de temporada al Nou Estadi on rebran un dels equips forts de la categoria, el Lugo. Els gallecs arriben a Tarragona en mal moment després de sumar tres derrotes consecutives. El matx es disputarà aquest diumenge a les 12.00 hores al colisseu grana.

El tècnic grana s'ha mostrat molt satisfet per l'evolució del seu equip durant el primer tram de temporada: «La línia de joc de l'equip durant la primera volta ha estat molt regular. Crec que hem anat a més. Quan semblava que havíem d'estar primers tot l'any i es va arribar a comentar si l'equip tenia sostre, no havíem fet res més que començar, i hem anat en una línia ascendent independentment del tram on ens va costar guanyar, que crec que era una cosa més de resultats que de joc. Ara continuem treballant per allargar al màxim el bon moment actual».

El tarragoní també ha analitzat el pròxim rival dels granes: «El Lugo és un equipàs. És un equip fet per estar a dalt amb una inversió econòmica important i jugadors amb qualitat i experiència. Ara tenen una dinàmica negativa, nosaltres també vam passar-ne una i sabem que d'això no te'n pots fiar. Haurem d'estar a molt bon nivell» ah comentat.

Tampoc ha perdut l'oportunitat de parlar del nou tècnic del conjunt gallec, que ha arribat per substituir a Pedro Munitis després d'un inici de temporada decebent dels d'Anxo Carro: «Ens hem informat de l'estil de Paulo Alves. És un entrenador amb molta experiència que els seus equips són molt reconeixibles. Sol apostar per un 4-3-3. Vol dominar el partit a través de la pilota, amb un bon joc posicional i molta arribada per banda amb jugadors a cama natural per aprofitar opcions d'u contra u. Tenen jugadors de molta qualitat. Nosaltres hem de continuar amb la nostra idea i donar la nostra millor versió.» ha tancat.