El Nàstic reactiva l’opció d’Alan Godoy per reforçar la davantera

El Nàstic obrirà la porta al mercat d’hivern per reforçar el seu atac. Després de setmanes treballant amb diferents opcions, l’entitat grana ha reactivat l’opció d’Alan Godoy.

El davanter de 20 anys de Las Palmas milita actualment al CD Mirandés de Segona Divisió cedit per l’Alavés. Sota les ordres d’Alessio Lisci, el canari no ha tingut els minuts desitjats. Només ha jugat deu partits a lliga i va marcar tot un golàs des del mig del camp contra l’Andorra. Amb tot, la falta de presència sobre la gespa el va posar aquest mercat d’hivern en la rampa de sortida. Entre els clubs interessats hi figurava el Nàstic, però els grana han tingut competidors que, sumat a la greu lesió del davanter titular del Mirandés, Javier Martón, han fet que l’operació s’hagi refredat, fins ara.

Tant el tècnic Dani Vidal com el president Josep Maria Andreu, van destacar en el postpartit de la victòria contra el Celta Fortuna que l’entitat tarragonina no té gens de pressa en forçar incorporacions i, d’arribar, no serien excessives. D’aquesta manera, sembla que la situació s’ha reactivat de cop i que es solucionarà aquesta mateixa setmana.

Godoy va arribar a la base de l’Alavés el 2018 procedent del planter del Las Palmas i, des de llavors, ha progressat en tots els esgraons de l’equip basc. L’any passat va ser el de l’explosió del seu talent amb la seva cessió a l’Atlético Sanluqueño. Llavors, en els 13 partits que va disputar, va aconseguir 7 gols que van ajudar l’equip andalús a ascendir a Primera Federació. El davanter, d’1,78 d’alçada, destaca per la seva capacitat de generar-se espais amb desmarcatges. D’aquesta manera seria una alternativa i un reforç per a un Pablo Fernández que ara mateix, amb Gorka Santamaría lesionat, no té substitut natural i ha provocat que acumuli minuts.

Santarmaría va començar el mercat d’hivern temptat amb una oferta de l’Atlético Baleares. Amb tot, aquest interès es va refredar amb el pas dels dies i més encara arran de la recent lesió del davanter basc. El conjunt illenc va passar a opcions secundàries realitzant el fitxatge de Nuha Marong.