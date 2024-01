El Nàstic es fa d'or a Vigo (0-1)

El Nàstic ho va tornar a fer. Els grana van mostrar que són l’equip més en forma de la categoria sumant la quarta victòria consecutiva al camp del líder en un partit treballat sota la pluja. Per una banda, la connexió Fernández entre Marc i Pablo va aportar la màgia per marcar el gol i, per l’altra, els grana van mostrar una faceta més del seu estil de joc aguantant el xàfec d’ocasions del Celta Fortuna amb seguretat per certificar una victòria que consolida l’equip en les posicions de play-off.

El duel va començar marcat pel xàfec que estava caient. La pluja constant va fer que la gespa de Barreiro generés tolls d’aigua que dificultaven la proposta futbolística dels dos equips.De fet, els primers minuts de partit van passar sense cap perill a cap de les dues àrees, com si els dos equips analitzessin què podien fer sota la pluja.

La primera acció del partit la va tenir el Celta Fortuna. És l’equip més golejador de la categoria i va demostrar per què. Amb tres passades ràpides es van plantar a l’àrea grana. Raúl Blanco, el capità, era l’eix connector de tot l’atac grana. Totes les pilotes passaven per les seves cames i per un motiu ben concret. La visió de joc de Blanco era excepcional i, només aixecant el camp un instant, localitzava un forat per habilitar el joc dels seus companys. Amb tot, el Nàstic va sortir més que seriós en defensa. Domingo va tornar de la seva lesió i va resultar més que necessari per la banda dreta. Trigueros i Nacho van alçar un mur que aconseguia tapar les accions del Celta.

Després del primer quart hora del partit, el Nàstic va començar a fer un pas endavant en atac. Les accions van venir per la banda esquerra amb un Concha especialment actiu. Malgrat això, l’únic tir entre els tres pals el va tenir Jaume Jardí, però el seu remat des de la frontal va anar massa tou cap a les mans de César. Després d’aquesta acció, el Celta va contestar amb rapidesa. En un contracop de manual Javi Domínguez va trobar un espai dins de l’àrea en un punt descuidat tant per Concha com per Joan Oriol. El lateral del Celta va fer un centre enverinat que, per sort i per poc, no va arribar a rematar Dani González. D’aquesta manera, el filial gallec va mostrar que no se’ls podia deixar ni una escletxa, perquè les aprofiten per generar ocasions de gol.

La pluja continuava caient i el Nàstic va rebre un cop. David Concha va sentir molèsties i va demanar el canvi. Marc Fernández el va substituir, però, sense L’extrem de Santander, els grana van perdre la seva millor eina. El Celta ho va aprofitar per agafar la iniciativa per bombardejar la porteria de Varo amb accions de tots els tipus. Amb tot, el Nàstic va aguantar el xàfec amb confiança i va enviar el partit al descans amb l’empat a zero en el marcador.

La pluja va desaparèixer a la represa per donar pas al sol i, també es va il·luminar el joc del Nàstic. Vidal va moure fitxes per controlar el mig del camp donant pas a Gorostidi, però els protagonistes dels primers minuts van ser la parella Fernández. Marc va recuperar sensacions amb un remat potent des de la frontal. Aquest va ser només un avís, perquè el de Corbera de Llobregat va sortir endollat. Poc després, murri, Fernández va interceptar una passada a la defensa rival i, davant el regal, va cedir l’ocasió a Pablo. La connexió es va establir a l’instant, l’asturià no va dubtar i, al primer toc, va enviar la pilota al fons de la xarxa. Deu minuts després l’acció gairebé es va repetir. Marc va tornar a pispar una pilota i Pablo, amb un moviment de qualitat, es va desfer dels defensors per rematar a porteria, però el porter rival va estar atent.

El Celta va posar una marxa més per buscar l’empat, i el Nàstic es va defensar amb tot el que tenia. En primera línia, Vidal va carregar el centre del camp amb Montalvo i, després, Recio i Dufur van establir un altre mur amb una defensa de sis homes. Quan el Celta va aconseguir superar els dos, va aparèixer l’heroi. Varo va tornar a volar per salvar l’equip aturant un remat de falta directa que s’anava a colar per l’escaire per certificar la quarta victòria consecutiva del Nàstic.