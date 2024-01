El Nàstic vol fer fortuna al camp del Celta per reafirmar la bona dinàmica

El Nàstic de Tarragona tancarà aquest diumenge la primera volta al camp del líder, el Celta Fortuna. Els grana tornaran a Vigo un any i mig després de la fatídica final del play-off d’ascens contra el Villarreal B, però no jugaran a Balaídos. L’entitat gallega està ressembrant la gespa i, per tant, el duel es disputarà al Municipal de Barreiro a les 15.45 hores. Aquest serà, sense dubte, el partit destacat de la setmana perquè suposarà un xoc entre els dos conjunts amb millor dinàmica de la categoria.

El Celta Fortuna és el segon equip aquesta temporada que més jornades ha conservat la primera posició. Només va ser superat pel Nàstic del primer tram de la temporada. El conjunt entrenat per Claudio Giráldez és, amb 33 gols a favor, l’equip més golejador de la categoria amb un ampli marge de diferència i és que el talent en el seu trident ofensiu és elevat. Els gallecs destaquen pel seu dinamisme en l’últim tram del camp i la seva capacitat pel contraatac. Els gallecs no juguen amb un davanter amb envergadura, sinó que aposten per la velocitat i la gran capacitat de remat de les seves referències. Pablo Durán, Hugo Álvarez, Alfon González i el capità Raúl Blanco són els màxims anotadors de l’equip amb quatre, set i cinc gols respectivament. Alfon González és qui més ha destacat en les darreres setmanes amb un doblet contra la Cultrual Leonesa i marcant el gol de la victòria contra el Lugo amb un gran xut des de fora de l’àrea. Aquest talent no ha passat desapercebut i alguns ja han debutat amb el primer equip a Primera Divisió, com és el cas d’Hugo Álvarez, que va jugar contra el Betis la darrera setmana.

L’atac del Celta no perdona un error. Els gallecs castiguen en les transicions i també aprofiten cada acció de rematar a porteria, sigui des de fora de l’àrea o des de dins. A més, aquests darrers partits també han fet un pas endavant en defensa. Les darreres tres victòries les han aconseguit deixant la porteria a zero contra rivals de nivell com la Cultural Leonesa i el Lugo.

El fet que es jugui al Municipal de Barreiro podria acabar beneficiant al Nàstic, perquè l’estil dels gallecs era beneficiat per les dimensions de Balaídos. De fet, el Celta Fortuna no té un bon record de Barreiro. L’última vegada que va perdre un partit va ser contra la Real Sociedad B a aquell estadi al novembre.

Gorka Santamaría, lesionat

El Nàstic viatjarà a Vigo amb l’absència de Gorka Santamaría. El davanter, que va reaparèixer contra el Cornellà a la segona meitat, pateix una nova lesió muscular que, a falta dels resultats de les proves mèdiques, el deixarà de baixa, com a mínim, diumenge.