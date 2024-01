Gorka Santamaría pateix una lesió fibril·lar a l'isquiotibial dret

El davanter bilbaí del Nàstic Gorka Santamaría, continua el seu calvari d'aquesta temporada amb una nova lesió muscular. El Nàstic ha publicat avui els resultats de l'informe mèdic practicat al jugador basc que arrossega problemes físics.

Santamaría pateix una lesió fibril·lar de Grau I a l'isquiotibial dret. El club ha comunicat també que el futbolista ja ha iniciat la readaptació i no marquen terminis per la seva recuperació, sinó que rematen amb l'habitual: «l'evolució marcarà la disponibilitat.»

Per a tenir una referència propera, es tracta de la mateixa lesió que va patir Marc Fernández en el partit contra el Sestao River. El català va haver d'estar aproximadament un mes apartat dels terrenys de joc fins a reaparèixer en la victòria al Nou Estadi contra el Tarazona. Tanmateix, la recuperació de Gorka no té per què seguir els mateixos patrons que la de Fernández, ja que és molt important tenir en compte els centímetres de la ruptura i la resposta del seu cos al procés de recuperació.