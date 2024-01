Dani Vidal: «Guanyar diumenge seria important, però cap resultat serà definitiu»

Dani Vidal ha comparegut aquest divendres en la roda de premsa prèvia a la dinovena jornada de campionat a Primera Federació. Els granes visitaran al líder de la competició. El Celta Fortuna, primer classificat del grup 1, s'enfrontarà als granes en un partit entre dos dels equips més en forma de la categoria. El matx es disputarà aquest diumenge a l'estadi de Barreiro a les 15.45 hores.

«És important guanyar, l'equip porta tres victòries, passa per un bon moment, anem al camp del líder i guanyar seria un cop de puny sobre la taula important, però de cap manera cap possible resultat seria definitiu. Esperem que sigui positiu, però queda molt per endavant» ha remarcat del partit el tècnic grana.

Vidal també ha parlat de l’estadi del partit: «No és el mateix jugar a Balaidos que al Barreiro. A Balaidos hi ha més espai per córrer. La previsió diu que plourà des de dissabte així que ja veurem les condicions del terreny de joc. Segurament haurem de matisar el nostre joc per adaptar-nos al camp.»

«El Celta Fortuna és equip molt alegre. Marquen molts gols i en reben molts, encara que els últims partits han millorat en aquest aspecte. Tenen les idees molt clares, acumulen molta gent per dins i, com tots els filials, tenen molta qualitat tècnica. Haurem d'estar molt intensos i intentar guanyar els duels individuals. Hem demostrat que davant de rivals semblants, com la Reial Societat B o el Barça Atlètic, hem plantejat bons partits» ha comentat sobre el rival «Estem tranquils perquè arriben a aquest partit amb un gran nivell de confiança i resultats» ha continuat.

«La feina que hem fet fins ara parla molt bé de l'estiu que vam fer. Sabia que l'èxit de la temporada depenia en gran part d'ell. Històricament, el Nàstic sempre ha fitxat bastant a l'hivern, però estem a mitjan gener i estem molt tranquils. Volem fer passes encertades i que ens permetin millorar l'equip» ha dit del Mercat hivernal.

«Estem valorant diferents noms. Si arriba algú és per millorar la plantilla. Els requisits que portem buscant des de l'estiu és gent amb gana, que sàpiga conviure amb bons i mals moments, i que no afecti la pinya al bon ambient del vestidor» ha seguit comentant abans d'aclarir que «No hi ha cap jugador a la rampa de sortida. Estem molt contents amb tots. Podria passar que algun jugador demani sortir, però de moment no ha passat, si passa, estem oberts a parlar amb qualsevol.»