L’objectiu del Nàstic de Dani Vidal: igualar la primera volta de la 2014-15

El Nàstic de Dani Vidal tancarà la primera volta aquest diumenge al camp del líder, el Celta Fortuna. El duel serà a les 15.45 hores al Municipal de Barreiro, però abans de disputar el partit els de Vidal ja han aconseguit el millor resultat a la classificació dels últims anys. Amb 32 punts i en posicions de play-off d’ascens, els grana superen les marques dels darrers dos anys.

Amb Raül Agné, el Nàstic va tancar la primera volta 13è amb 23 punts la 21-22 i 12è amb 26 punts la 22-23. Sense tenir en compte l’atípica temporada 20-21 marcada pels subgrups pensats en la creació de la Primera Federació, el Nàstic no havia quallat una primera volta tan potent des de la campanya 2014-2015 comandada per Vicente Moreno.

Llavors, un Nàstic ferit amb el record de l’ascens frustrat al camp del Llagostera, va tancar la primera volta amb 35 punts i en primera posició després de vèncer per 3-2 el Villarreal B al Nou Estadi amb dos gols de Rayco i un de Marcos de la Espada.

En aquell moment, en l’antiga Segona Divisió B, 35 punts eren suficients per liderar la categoria. Enguany, la mateixa categoria ha fet un salt de qualitat i l’actual líder, el Celta Fortuna, en suma 38. Tal com va fer la temporada 14-15, el Nàstic tancarà la primera volta contra un equip filial i aquest serà líder. Si els de Dani Vidal aconsegueixen la victòria, igualarien la ratxa de l’equip de Vicente Moreno d’aquella campanya.

Els dos equips tenen les seves diferències en les fortaleses. El Nàstic de Dani Vidal s’ha mostrat superior al Nou Estadi Costa Daurada. Els grana, junt amb el Castelló del grup I, són els únics que encara no han perdut al seu estadi. Amb un balanç de sis victòries i tres empats, s’han mostrat més sòlids que el conjunt de Vicente Moreno, que va tancar la primera volta amb una derrota, quatre empats i cinc victòries.

D’altra banda, els de Moreno van assolir millors números fora de casa. Amb cinc victòries, un empat i tres derrotes, superen les tres victòries, dos empats i quatre derrotes que han aconseguit els de Dani Vidal. De fet, els partits a domicili s’han convertit en el punt dèbil dels grana aquesta temporada. Lluny del Nou Estadi Costa Daurada és on s’han vist les pitjors actuacions, com per exemple els duels contra l’Unionistas i l’Osasuna Promesas.

Amb tot, la victòria contra l’SD Logroñés va recuperar la millor versió de l’equip i, amb tres triomfs consecutius, viatjarà aquest diumenge a Vigo amb l’objectiu de retallar distàncies amb la primera posició. La temporada 2014-2015, Vicente Moreno va mantenir la bona dinàmica de l’equip i va assolir l’ascens de categoria. Enguany, la primera promoció està més cara i deixa el play-off al llindar dels 60 punts.