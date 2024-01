Jaume Jardí, el protagonista de la ratxa de victòries del Nàstic

Jaume Jardí és el jugador més en forma de la plantilla del Nàstic. El gran rendiment de l’extrem reusenc és una de les principals causes de la millora del Nàstic des de finals d’any passat i es va certificar contra el Cornellà, on va tornar a ser protagonista.

El darrer dimecres, Jardí va efectuar un partit rodó: va marcar a l’inici de la segona meitat amb un tir ajustat des de la frontal de l’àrea i també va tenir la diligència d’assistir a Marc Fernández en el tercer gol del partit. Amb aquesta actuació, Jardí es va posar al lloc més alt de la llista amb 4 assistències i també s’ha convertit en el pitxitxi de l’equip amb 4 gols. Tres d’aquests van arribar en els darrers cinc partits i, d’aquesta manera, només va fallar en els duels contra l’Unionistas i l’SD Logroñés. Aquesta millora no és una casualitat. Amb el canvi en el dibuix situant Andy Escudero com a mitjapunta, Jardí va tornar a la banda dreta i allà és on ha extret el seu potencial. Contra la Cultrual Leonesa es va encarregar de trencar el gel amb un golàs des del vèrtex de l’àrea que va passar per sobre del porter rival. Amb aquest moviment, es va veure que Jaume Jardí ha guanyat en confiança des que va arribar al Nàstic aquest mercat d’estiu.

Després d’assolir l’ascens a Segona amb el Racing de Ferrol com el revulsiu de l’equip, Jardí va tornar a les ordres de Dani Vidal. En els primers minuts amb la samarreta grana, el reusenc es va estrenar a la pretemporada contra l’Andorra. Era un senyal que indicava que l’extrem mereixia minuts i regularitat per continuar creixent, i així ho ha fet a les ordres de Vidal.

Jardí no té gens de por per encarar el seu defensor. D’aquesta manera va aconseguir el gol contra la Cultural. Contra l’SD Logroñés es va quedar sense marcar, però es va fabricar un parell d’ocasions que no van entrar per ben poc. A més, també destaca en la seva visió de joc. Va ser ell qui va veure Mario desmarcant-se contra el Tarazona i, en el mateix partit, també va participar en una jugada d’estratègia per marcar de cap.

Jardí buscava créixer i ha trobat en aquest Nàstic el que necessitava per extreure la seva millor versió.