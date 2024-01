El Nàstic es treu nous recursos del barret amb els gols des de fora de l’àrea

Aquesta temporada els grana pateixen l’absència d’un killer, una figura que sembla gairebé mitològica a Primera Federació, però els de Dani Vidal van mostrar contra el Cornellà que tenen recursos suficients de cara a porta. Cacaus des de fora de l’àrea, jugades d’estratègia i centrades laterals són alguns dels recursos que el Nàstic es guarda al barret i que han servit als de Dani Vidal solucionar els partits fins ara.

Dimecres, els grana van fer un festival de gols contra el Cornellà. Aquest va ser el segon 3-0 de la temporada a casa després de l’assolit contra la Cultural Leonesa i tots dos tenen una cosa en comú: que es van iniciar amb un golàs. Tot i el resultat, el duel contra el Cornellà no es plantejava res senzill. Durant la primera mitja hora, la formació defensiva del conjunt de Gonzalo Riutort va tenir efecte. La pressió a la sortida de pilota va provocar errors del Nàstic i els grana no van trobar el forat per rematar entre els tres pals. La teranyina defensiva era important amb l’ajuda de la segona línia endarrerida dels barcelonins, però es va dissipar amb un golàs. Nacho González es va inventar un cop de dreta a uns metres de la frontal de l’àrea que es va convertir en un míssil que va posar l’1-0 en el marcador. De la mateixa manera, contra la Cultural Leonesa, va ser Jaume Jardí qui va posar la màgia amb un remat bombejat des del vèrtex de l’àrea per donar avantatge als grana. Aquests dos gols van suposar un canvi en la tendència en els dos partits.

Contra el Cornellà, els grana van tenir dificultats a l’hora de generar ocasions. Pablo no podia aprofitar les centrades laterals contra els tres defensors del Cornellà, així que el que no es podia aconseguir des de dins de l’àrea, s’havia de provar per fora. Més enllà d’ofuscar-se estavellant-se en el mur defensiu, el Nàstic va virar per aprofitar els espais que apareixien entre les dues línies del Cornellà. Aquest va ser el missatge que va transmetre Dani Vidal al descans i va fer efecte gairebé a la primera jugada de la segona meitat. David Concha es va endinsar per la banda, va cedir el remat a Jaume Jardí, que estava tot sol a la frontal, i el reusenc va ajustar l’esfèric al pal per trencar completament el partit.

Amb el Cornellà vençut, Marc Fernández va recuperar el gol gràcies a una assistència de luxe de Jardí. En la roda de premsa posterior al duel, Dani Vidal va subratllar que «repartir el gol entre les diferents peces de l’equip és molt bo. En aquesta categoria costa molt trobar golejadors, i tenir tants anotadors fa que no depenguis tant de certs jugadors». Amb tot, la importància del gol en els davanters és vital, i Vidal va voler destacar que «quan tenen ocasions i no les fas, els davanters tendeixen a obsessionar-se, així que me n’alegro molt pel Marc».

El 3-0 va servir al Nàstic per reforçar la capacitat d’adaptació davant dels adversaris. I, malgrat que el tècnic va reconèixer que «hem tingut l’encert que ens ha faltat altres partits», la realitat és que els grana van guanyar tres punts i més recursos en atac.