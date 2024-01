El Nàstic segueix l’estrella (3-0)

El Nàstic va rebre el regal de reis per anticipat. Nacho González, amb un golàs amb la dreta, Jaume Jardí, amb un xut precís des de la frontal, i Marc Fernández, convertint-se en killer dins de l’àrea, van fer miques el pla defensiu del Cornellà i van brindar una victòria plàcida que reforça als grana a la classificació.

El Cornellà va arribar a Tarragona amb l’autobús i el va instal·lar sobre la gespa. Gonzalo Riutort va apostar per una línia de cinc defensors i un mig del camp carregat de cames amb la intenció de travar el partit. I ho va aconseguir.

Des dels primers minuts, el conjunt grana va patir la fórmula barcelonina amb una pressió elevada i una teranyina defensiva que dificultava l’atac del Nàstic. L’equip tenia complicada la sortida de pilota i Dani Vidal va tenir clara la solució. Amb un crit que va sentir tot el Nou Estadi, va demanar joc directe i Trigueros ho va captar a l’instant. El central va enviar la pilota a l’àrea rival amb una puntada de peu i Jaume Jardí va generar la primera ocasió del partit amb un xut creuat que va blocar un defensor del Cornellà.

Agafar desprevinguda la defensa rival no era fàcil, i, el següent quart d’hora, el duel va tornar a agafar el ritme que va imposar el Cornellà: joc enfangat, sense ocasions i poca circulació de la pilota.

Els barcelonins també buscaven apropar-se a la porteria de Varo, però Óscar Sanz, ahir de nou a l’onze, va ser omnipresent i va sotmetre el mig del camp.

El Nàstic no trobava la manera de trencar el mur del Cornellà i les centrades a l’àrea. Si no es podia per dins, s’havia de provar per fora. Després d’una jugada tapada, la pilota va quedar morta a uns metres de la frontal. Per uns segons, el partit va girar al voltant de Nacho González. El central va controlar l’esfèric, i va veure el forat quan va aixecar el cap. Amb un cop de dreta, Nacho va enviar un míssil que va perforar la porteria de Yari. El golàs va fer miques el pla de Riutort. El joc del Nàstic va començar a germinar i va acabar la primera meitat dominant.

A la represa, el partit ja havia canviat. El Nàstic controlava plàcidament i les línies ofensives començaven a fluir. El gol no va trigar en arribar, Concha va posar en safata una passada a Jaume Jardí que, amb un toc gràcil, va buscar el forat per marcar el segon amb un remat des de la frontal.

El partit es va convertir en una festa grana. El Cornellà estava trencat i el Nàstic ho va aprofitar per fer la ferida més gran. Jaume Jardí, generós, va cedir el tercer a Marc Fernández amb la passada de la mort dins de l’àrea i el davanter ho va aprofitar per marcar el 3-0. Fernández necessitava el gol després de la lesió que li va privar l’estrena contra el Sestao. D’aquesta manera, el Nàstic va avançar el regal de reis per establir-se al play-off.