La perla grana Hamza Bellari marxa cedit a l'Orihuela

Hamza Bellari, una de les perles de la Pobla de Mafumet, filial grana, agafa les maletes aquest mercat d'hivern per jugar cedit a l'Orihuela de Segona Federació fins a final de la temporada. L'extrem marroquí era un dels referents del conjunt d'Adolfo Baines aquesta temporada. Amb la Pobla de Mafumet va jugar un total de 10 partits i va anotar dos gols. Fins i tot, Dani Vidal es va fixar en el seu potencial per convocar-lo de cara a l'últim partit de lliga contra l'SD Logroñés. Amb tot, Bellari no va debutar amb la samarreta grana i es va quedar a la banqueta. Amb aquest moviment, el conjunt grana aposta per donar-li minuts i experiència al jugador lluny del niu i en una categoria superior com és la Segona Federació.

L'Orihuela, precisament, va eliminar al Nàstic aquesta temporada a la Copa del Rei i, actualment es troba lluitant per la permanència. Aquest serà un pas per Hamza Bellari, un jugador que ja ha demostrat la seva qualitat amb el filial del Nàstic. Concretament, va brillar en el duel contra el Girona B perquè va ser un dels partícips de la remuntada del 2-0 inicial per tancar el 2-4 final amb dos gols.