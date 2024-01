Regularitat i gols per culminar l’ascens, els desitjos del Nàstic per al 2024

Cada any s’enceta amb il·lusió i esperances de millorar el que es va aconseguir a l’anterior. D’aquesta manera, el Nàstic ha començat amb bon peu en posicions de play-off d’ascens, una plaça que espera mantenir, com a mínim, quan arribi el mes de maig. A més, l’entitat grana també té els propòsits d’any nou a complir per aquesta temporada, començant per assolir l’ascens de la categoria.

El mes de juny del 2023, quan el projecte del Nàstic es va encetar, ja queda lluny. Llavors, el missatge va ser clar, des de l’entitat no van voler caure en els pecats del passat i el president, Josep Maria Andreu, va evitar les exigències de l’obligació de l’ascens directe per destacar que l’objectiu era «pujar a curt o mitjà termini». Sense aquesta pressió i amb un projecte amb fonaments de la casa, els grana van assolir el millor inici de la temporada de l’última dècada per tastar la dolça mel de la primera posició durant diverses jornades. Sigui per aquesta pressió afegida o per la realitat econòmica de l’equip en una categoria ruïnosa, l’objectiu de l’ascens ha passat de curt o mitjà termini a aquesta temporada.

El missatge d’exigència es va traslladar sobre el terreny de joc. Després d’uns nefastos mesos d’octubre i novembre, Dani Vidal va aconseguir aixecar-se la lona i sumar dues victòries consecutives que van salvar-li el càrrec i van col·locar al Nàstic de nou a la lluita.

En aquesta gran situació en la qual es troba l’equip, per complir el propòsit d’any nou el Nàstic té desitjos per al dia a dia.

Regularitat

Els grana no poden repetir els contrastos que van ser els partits contra la Cultural Leonesa i l’Unionistas. Durant els mesos d’octubre i novembre, el Nàstic es va mostrar fort a casa, però massa feble a domicili, una debilitat que aquesta temporada ja van demostrar que són capaços de superar. Durant les primeres jornades, el Nàstic va saber mantenir l’equilibri i es va convertir en un equip dur de rosegar. En els millors partits, com contra el Sabadell i el darrer contra l’SD Logroñés, els grana van dominar a plaer i van tancar sense patir. També van treure profit en els dues més foscos, com contra el Teruel, que Trigueros va treure les castanyes del foc completant la jugada Santi Coch. Els grana han de trobar aquest balanç i, per això, fa falta pólvora.

El gol

Les jugades d’estratègia i les genialitats de jugadors de segona línia com Escudero, Jardí i Concha estan empenyent l’equip. Amb tot, l’equip manca d’un killer de l’àrea. Gorka Santamaría no ha pogut gaudir de la continuïtat per omplir aquest buit i Pablo i Marc Fernández destaquen més pel seu lideratge dins i fora del terreny de joc que com a golejadors. D’aquesta manera, els grana han demanat als Reis Mags un jugador referència capaç de solucionar els partits travats. De moment, només hi ha una fitxa lliure de jugador sub 23 i el club no vol desprendre’s de cap jugador. De fet, confien en la millora de Marc i Santamaría. Així que, en cas d’haver-hi alguna sortida, seria més per la voluntat del jugador per buscar més minuts.

Amb els desitjos formulats, el Nàstic començarà l’any fort amb el primer partit demà al Nou Estadi Costa Daurada a les 20.30 h contra el Cornellà.