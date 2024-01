Dani Vidal: «A l'any li demano regularitat i mantenir la línia de competitivitat»

El Nàstic de Tarragona comença l'any amb força perquè demà, en el tercer dia de 2024, ja juga el primer partit contra el Cornellà. El tècnic grana, Dani Vidal, va desitjar un 2024 en el qual l'equip «segueixi el camí amb el qual vam acabar el 2023. Volem mantenir el que ens identifica, la regularitat i ser competitius per fer bons partits i tenir sempre moltes opcions de guanyar». Amb l'entrada del mes de gener, també s'ha obert la porta al mercat de fitxatges d'hivern, però el Nàstic no té gens de pressa per moure's. Vidal va subratllar que «estic content amb la plantilla que tenim, No tenim la necessitat de córrer el dia 1 a sacsejar el mercat. Estem tranquils, mirem les opcions de mercat, però prefereixo tenir calma i fitxar 1-2 futbolistes de qualitat que millorin la plantilla que fer-ne 4 o 5 canvis».

Pel que fa al partit de demà, l'entrenador grana va confirmar que no es preveuen baixes més enllà de la de llarga durada de Marc Álvarez. Gorka Santamaría, qui va acabar l'any recuperant-se de la seva lesió, estarà disponible per retornar a la gespa.

El rival d'aquest dimecres a les 20.30 h serà el Cornellà de Gonzalo Riutort. El tècnic és una cara coneguda per Dani Vidal i aquest espera un partit intens. «Fa molts anys que ens enfrontem Gonzalo i jo. El Cornellà brilla per la seva força en el joc dividit i les segones jugades. A més, fan molt de mal en el joc directe i les transicions. Aquest any han guanyat qualitat amb els jugadors de dins i això els fa encara més perillosos». A més, el Vidal va subratllar que «plantejaran moments de bloc mig alt i pressió alta a la sortida de la pilota, així que haurem de mantenir la seva línia d'intensitat, ser verticals i agafar velocitat amb la pilota».

Aquest serà el retorn al Nou Estadi Costa Daurada des del duel contra el Tarazona del desembre. Dani Vidal va destacar que «no és el millor horari, però necessitem a l'afició. Des del club m'han dit que es duran a terme diferents activitats per animar a la gent i els animo a apropar-se

a l'estadi perquè els necessitem si volem que sigui un fortí».