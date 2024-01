El Cornellà de Canario, el primer plat del Nàstic al Nou Estadi aquest 2024

El Nàstic de Tarragona estrena aquest vespre el futbol del 2024 contra un dels clàssics de la Primera Federació: el Cornellà de Gonzalo Riutort.

Després d’uns mesos de novembre i desembre foscos, en els quals només van sumar 7 de 21 punts possibles, els barcelonins van tancar l’any amb una victòria contra el Lugo. Aquest triomf, de fet, va provocar la destitució de Pedro Munitis a la banqueta del conjunt gallec. L’heroi d’aquell partit va ser Canario, el segon màxim golejador del Cornellà amb 4 dianes i un jugador que, en els darrers anys, sempre ha estat protagonista quan s’ha enfrontat contra el Nàstic.

Alberto Castaño Canario va ser un dels principals reforços del Cornellà aquest mercat d’estiu. El veterà extrem va arribar després de jugar mitja temporada al Córdoba i, ràpidament, es va establir com una de les referències de l’equip a l’atac. Abans d’agafar les maletes per anar a Andalusia el gener de l’any passat, Canario va ser el capità de l’Atlético Baleares i un autèntic corcoll per al conjunt grana perquè, amb ell sobre la gespa, no va aconseguir guanyar cap partit per culpa de les seves accions. L’última vegada que l’extrem va visitar el Nou Estadi Costa Daurada també va suposar el primer partit de l’any. El 8 de gener Canario va amargar la festa d’un Nàstic que arribava amb ressaca després del duel de Copa del Rei contra l’Osasuna. L’extrem va ser protagonista regalant-li dos gols a Dioni per tancar el duel, amb dues assistències i l’1-3 al marcador en un partit que va ser el primer clau en el taüt de Raül Agné a la banqueta grana. Els dos enfrontaments de la temporada 21-22 també van estar marcats amb la seva signatura. En el partit al Nou Estadi, va ser ell qui va marcar el gol de la victòria del conjunt balear i, a ses illes, va privar el Nàstic del triomf amb un golàs de volea als darrers instants de partit. Avui, torna a Tarragona com una de les principals amenaces del Cornellà, però no és l’única.

Els equips de Gonzalo Riutort destaquen per la seva intensitat tan defensiva com en el poder en el joc directe. El tècnic barceloní sol establir un sistema de cinc defensors i, lluny del seu estadi, el seu equip es resguardarà en un bloc baix esperant la seva oportunitat en les jugades de pilota aturada. Amb tot, de moment els partits com a visitant són una debilitat dels barcelonins. Els de Gonzalo Riutort només han guanyat en una ocasió fora de casa, i aquesta va ser la primera jornada de lliga contra el Celta Fortuna, l’actual líder de la Primera RFEF. A més, l’última vegada que van puntuar va ser el 22 d’octubre empatant al camp del Logroñés.