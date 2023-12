Iván de la Peña i Maurizio Pochettino, els menys utilitzats de la temporada

El Nàstic de Dani Vidal va tancar l’any en posició de play-off. Aquest èxit sempre ha estat relacionat pel tècnic grana amb la profunditat de la plantilla. Amb tot, en les rotacions sempre hi ha jugadors que es queden amb el tros més petit del pastís dels minuts i, de moment, aquest és el cas d’Iván de la Peña i de Maurizio Pochettino.

De la Peña, fill del mític jugador de l’Espanyol Iván de la Peña, és l’únic jugador del primer equip que encara no ha debutat amb la samarreta del Nàstic. El defensor va pujar aquesta temporada de la Pobla de Mafumet per continuar la progressió, però la recuperació de la greu lesió que va patir en el seu debut amb el Nàstic l’any passat a la Copa del Rei, el va mantenir allunyat dels terrenys de joc els primers mesos de competició. De la Peña va tornar a les convocatòries a l’octubre i ha estat un habitual en els partits al Nou Estadi Costa Daurada. No tant a fora de casa, perquè l’únic viatge que va fer va ser al camp de l’Unionistas. El jugador ja es troba recuperat i ahir va tornar a la feina amb la resta de companys després de les vacances de Nadal. Amb tot, casos similars d’anys anteriors, com la primera etapa d’Óscar Sanz, van acabar amb una sortida en el mercat d’hivern buscant minuts en altres equips. En aquest cas seria en forma de cessió perquè de la Peña va renovar amb el Nàstic fins al 2025 a l’estiu.

L’altre cas és el de Maurizio Pochettino. El jove extrem no s’ha perdut cap convocatòria, però enguany només ha jugat 43 minuts en sis partits. L’alta competència a les bandes del Nàstic ha situat al jove jugador a l’últim de la cua i, de moment, no ha disputat més de deu minuts en els partits que ha jugat. Ara, amb la baixa de Pol Domingo, té el rol de cobrir a Tirlea en el lateral dret, una posició que ja va provar durant la pretemporada.

També cal mencionar Marc Álvarez. L’extrem de Torredembarra només ha disputat 49 minuts, però aquesta situació ha estat condicionada per la greu lesió que va patir a l’octubre. L’extrem es va trencar el menisc i va passar pel quiròfan, amb una previsió de sis mesos de baixa.

El següent a la llista és Iker Recio. El defensor de 22 anys va ser l’últim jugador en arribar aquest mercat d’estiu. La Copa del Rei va ser el seu millor aparador. Llavors va debutar, va jugar 106 minuts i el seu rendiment el va fer entrar en l’òrbita de Dani Vidal. Des de llavors, ha participat en tots els partits, normalment disputant l’últim tram dels partits amb la missió de tancar el resultat.

Finalment, tanca aquesta llista Gorka Santamaría amb 341 minuts a la lliga. El davanter va arribar a Tarragona amb el paper de convertir-se en una referència de l’atac grana, però, de moment, no ha pogut gaudir de continuïtat i només ha sortit dos partits des de l’onze inicial. Això fa que la trajectòria sigui gairebé calcada a la que va realitzar el jugador l’any passat amb el Deportivo de la Coruña. Amb tot, enguany ha sigut una lesió muscular el que l’ha mantingut allunyat dels terrenys de joc des del novembre.