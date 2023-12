Borja Martínez, el fitxatge d’estiu que s’ha convertit en indispensable

En el darrer mercat d’estiu el Nàstic va renovar la plantilla per adequar-se a l’estil de Dani Vidal. En total, es van incorporar dotze jugadors que van reforçar cada una de les demarcacions. Fins ara, totes les incorporacions, exceptuant d’Iván de la Peña, han tingut el seu moment de protagonisme sobre la gespa, però si s’ha de destacar qui és el fitxatge de l’estiu que ha sigut més regular i ha tingut el nivell més alt, aquest és Borja Martínez.

El jugador d’Elche de la Sierra va arribar procedent de l’SD Logroñés per convertir-se en una de les peces del mig del camp. La competència no és fàcil, al seu costat té Marc Montalvo, Óscar Sanz i Ander Gorostidi, però ràpidament Martínez s’ha convertit en l’engranatge del Nàstic. Així ho ha demostrat el tècnic Dani Vidal, perquè el migcampista no s’ha perdut ni un sol partit des de l’onze inicial. Borja ofereix a l’equip seguretat quan té la pilota. S’encarrega de distribuir el joc a la perfecció, però també ha destacat en el seu vessant ofensiu.

El manxec només ha marcat un gol, que va ser des de la frontal de l’àrea contra el Fuenlabrada, però brilla amb les seves assistències. Aquesta temporada en suma tres, i és que ell és el protagonista en l’ombra de les jugades Sant Magí. El mateix Dani Vidal va destacar durant la temporada que Martínez té més que controlats els llançaments des del córner esquerre del gol de muntanya i és que els tres gols de la jugada Sant Magí al Nou Estadi Costa Daurada han arribat des d’aquella posició. El primer, contra l’Arenteiro amb gol de Nacho i, els dos següents, contra la Real Sociedad B i la Cultural Leonesa, amb Pablo Trigueros com a protagonista. El central, de fet, és l’únic fitxatge d’estiu que comparteix amb Martínez el luxe d’haver sumat totes les titularitats.

El jugador també ha tingut moments foscos, com els duels contra l’Osasuna Promesas i l’Unionistas, on, fins i tot, va ser substituït a la primera meitat. Precisament, en aquests dos partits es va veure el pitjor Nàstic de la temporada.

Jardí, Nacho i Varo també han brillat, però Borja Martínez ha sigut el més destacat.