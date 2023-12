El Nàstic mira al mercat sense urgències però atent a oportunitats

La direcció esportiva del Nàstic està satisfeta amb la plantilla que es va confeccionar el passat estiu.

La finalització dels contractes de bona part de la columna vertebral de l’equip grana va obligar la secretaria tècnica a fer un gran esforç a l’estiu, quan es van incorporar fins a onze nous futbolistes mentre que la plantilla va patir deu baixes, entre les quals noms molt importants a Can Nàstic durant les últimes temporades com Manu Garcia, Alex Quintanilla o Marc Trilles entre d’altres.

Tanmateix, la direcció esportiva va fer una gran feina i va aconseguir renovar l’equip aprofitant oportunitats de mercat i posant especial atenció a futbolistes nascuts a la demarcació de Tarragona, cobrint amb almenys dos futbolistes de nivell cada posició.

El mercat d’hivern és sovint vist com un ‘apagafocs’, una oportunitat pels clubs que no duen un bon rumb en el primer tram de temporada per redirigir-se a base de nous noms que donin un nou aire a l’equip. El mateix Nàstic s’ha beneficiat d’aquesta finestra en temporades on no s’acabava d’assolir el nivell esperat.

«Som ambiciosos, des de la direcció esportiva s’estan mirant opcions, però està clar que qui arribi ho farà per millorar el que tenim. Prioritzem la qualitat a la quantitat» va comentar Dani Vidal després de la victòria a Logronyo, deixant ben clara la posició del club de cara al pròxim gener.

Així, el pròxim mes no s’esperen grans moviments durant el mercat. En qualsevol cas, el perfil més buscat des de la secretaria tècnica és el d’un davanter sub 23 que pugui aportar qualitat i, sobretot, gols a l’atac grana.

La previsió de poc moviment durant el gener no és resultat només de la satisfacció amb la plantilla. Ara mateix, l’equip no disposa de fitxes sènior (jugadors de més de 23 anys), de manera que hauria d’haver-hi alguna sortida si es volgués inscriure alguna incorporació.

Una situació que, necessàriament, té un rol important en la situació de Robert Simón. L’extrem de Badalona acaba de recuperar-se d’una greu lesió al tendó d’Aquil·les que l’ha aportat dels terrenys de joc durant 8 mesos i, amb el contracte que el vincula amb el Nàstic expirant amb l’arribada del nou any, s’haurà de decidir si es decideix oferir-li un nou contracte i una plaça a la plantilla, alliberant la fitxa d’un futbolista o si finalment es decideix acabar la relació després d’acompanyar-lo durant la seva recuperació.

Recuperar a Marc i Gorka

Més enllà de les possibles incorporacions, des del Nàstic es confia en recuperar el millor nivell d’alguns futbolistes de la plantilla per pujar la competitivita. Així, la direcció tècnica confia que tant Marc Fernández com Gorka Santamaria, dos davanters incorporats per ser importants de cara a porteria, recuperin la seva bona relació amb el gol i puguin aportar durant el segon tram de temporada com a jugadors destacats.