Els càlculs afavoreixen un Nàstic que celebra les festes en posicions de privilegi

El Nàstic celebrarà totes les vacances de Nadal instal·lat en posicions de promoció d’ascens. Després d’encadenar dues victòries, l’equip va recuperar una plaça a les posicions de privilegi d’on va caure en ser derrotat a Riazor encara a l’octubre. L’equip se situa, ara mateix, tancant les places de promoció amb 29 punts, un més que el següent classificat, el Barça Atlètic i a sis de distància del líder de la categoria, el Celta Fortuna.

Tot i que durant la temporada s’han passat d’alts i baixos, el ritme de puntuació actual és òptim de cara als objectius del club. Amb 29 punts sumats en 38 jornades, la progressió diria que a final de temporada el Nàstic rondaria els 65 punts, una puntuació que li garantiria la participació en la promoció d’ascens en qualsevol grup de qualsevol temporada des de la creació de la Primera Federació.

En comparació amb fa tot just un any, el Nàstic suma enguany tres punts més. Llavors, l’equip, encara entrenat per Raül Agné, també mostrava un rumb ferm i, tot i que va passar Nadal fora de les places de privilegi, somiava amb el play-off. Tanmateix, un tram de temporada nefast al retorn de vacances, que es va allargar fins al mes de març i que es va cobrar el càrrec de Raül Agné i el seu substitut, Iñaki Alonso, va portar l’equip a patir per la permanència i a acabar la temprada sense cap opció d’ascens.

Fa dues temporades, en canvi, va ser tot el contrari. El Nàstic d’Agné que acaba la temporada a Vigo en aquella dolorosa promoció d’ascens es fonamenta en una segona volta formidable de l’equip. Així doncs, els pròxims mesos, al retorn de la competició amb el nou any, serà clau per determinar el rumb de l’equip fins a final de temporada. Afortunadament pels interessos granes, i tot i l’experiència de la temporada passada, el Nàstic ha acostumat a millorar el rendiment de l’equip en el segon tram de temporada.

Entre els menys golejats

Els de Dani Vidal també arriben a l’aturada de Nadal com un dels millors equips defensius de la categoria. Només la Ponferradina, amb 10 gols encaixats, ha concedit menys que l’equip grana que ha fet de la porteria d’Alberto Varo un mur gairebé impenetrable. En canvi, l’equip es troba lluny dels millors registres golejadors: el Celta Fortuna ha anotat 32 gols, 14 més que el conjunt grana.