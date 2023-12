David Concha avança el Nadal amb un doblet (0-2)

David Concha va avançar el Nadal al Nàstic de Tarragona amb un doblet per tancar l’any amb una victòria necessària a domicili. Els grana van mantenir la bona ratxa personal a Las Gaunas per superar l’SD Logroñés en un partit seriós i plàcid en el qual els de Dani Vidal van recuperar el seu estil. Sense tensió i nerviosisme carregant les cames dels jugadors, el Nàstic es va retrobar per sumar tres punts que reafirmen el treball de Dani Vidal i deixen al Nàstic en posicions de play-off.

Las Gaunas és l’estadi talismà del Nàstic des de la temporada passada, però, amb tot, Dani Vidal va adaptar l’equip en previsió d’un SD Logroñés que volia ser el protagonista. Óscar Sanz va ser l’única novetat l’onze i, d’aquesta manera, els grana van guanyar força i per disputar el control del mig del camp.

El partit va començar frenètic. Els dos equips necessitaven els tres punts per guanyar tranquil·litat i així ho van traslladar sobre la gespa. L’SD Logroñés va avisar el conjunt grana amb un atac per la banda esquerra que va acabar amb un centre lateral a l’àrea petita. Era una passada enverinada, però Joan Oriol va respondre amb contundència per treure’s el perill de sobre. En aquest punt el Nàsitc es va mostrar canviat. Els grana no arriscaven si no feia falta i, en més d’una ocasió durant el partit, les pilotes dividides acabaven amb una puntada de peu per evitar qualsevol perill.

La rèplica dels de Dani Vidal va ser contundent. Com no podia ser d’una altra manera, tot va començar a partir d’un servei de pilota aturada, però aquesta vegada no va brillar l’estratègia, sinó la potència. La defensa local va refusar tallar l’acció a l’aire, però la pilota va quedar morta a uns metres de la frontal de l’àrea. David Concha estava preparat per engegar la segona jugada i, sense pensar-s’ho, va engaltar la pilota i amb una canonada ajustada al pal dret va marcar un golàs al minut quatre de partit. L’extrem grana s’estrenava amb la samarreta grana i, que la primera ocasió del partit acabés al fons de la xarxa amb tot un golàs, va enaltir el joc dels de Vidal. Tot i avançar-se en el marcador el Nàstic no es va fer enrere i va encetar una pressió alta al control de pilota del Logroñés. El conjunt visitant no podia fer res més que retrocedir fins que, el porter Ander Iru va errar en la passada i va cedir la pilota a Jaume Jardí. Amb tota la llibertat dins de l’àrea, el reusenc es va fer un forat i va rematar a porteria buscant l’escaire, però el xut va marxar fora i el Nàstic no va poder posar el 0-2 un minut després del primer.

Amb el gol i els primers minuts, els grana es van relaxar. Els moviments nerviosos i precipitats del Nàstic en l’anterior partit van desaparèixer i això va permetre veure un equip més decidit i amb l’objectiu de marcar el segon entre cella i cella. La bona entrada en el partit dels grana va continuar amb un calc del primer gol contra el Tarazona. De nou, Andy Escudero i Borja Martínez, van marejar una pilota aturada, però Pablo, que va rematar sol, estava en fora de joc. Aquesta vegada la centrada va anar molt ajustada, però va demostrar que és efectiva.

Després d’aquest tram de vint minuts potents, l’SD Logroñés va fer un pas endavant. Els locals van recuperar la pilota i es van reorganitzar en atac, però només es van trobar un mur. Tot i els intents en buscar la porteria de Varo, els de la Rioja no van poder fer ni una esquerda la defensa grana liderada un Nacho pletòric.

Els grana van acabar la primera meitat a camp contrari i, de nou, amb polèmica. De la mateixa manera que en els minuts finals contra el Tarazona, Andy Escudero va posar una centrada a l’àrea que va topar amb les mans d’un defensor. Era penal, però l’àrbitre no el va xiular. Amb tot, el Nàstic insistia i Jaume Jardí va tenir una última acció amb un tir creuat dins de l’àrea que Ander Iru li va aturar. Així que els grana van haver de marxar al descans sense poder matar el partit.

A la represa els de Dani Vidal van saber mantenir el tipus. Aquesta era una tasca pendent, perquè en els darrers partits els inicis de les segones meitats s’havien convertit en un punt dèbil. Els grana van començar a camp contrari. Fins i tot, van fregar el gol en una acció estranya. Óscar Sanz va penjar una pilota des d’un servei de cantonada. La centrada va anar amb potència i es va colar fins a l’àrea petita sense que ningú toqués l’esfèric i es va estavellar a l’escaire sense arribar a travessar la línia de gol. Ander Iru gairebé no va arribar a fregar l’esfèric, i, d’aquesta manera, si hagués entrat el gol no seria vàlid. Amb tot, el segon no va trigar en arribar. Una passada en llarg d’Alberto Varo es va enverinar per convertir-se en una assistència. El bot el va agafar David Concha i, amb un xut subtil i bombejat, va aprofitar la mala sortida d’Ander Iru per marcar el segon gol del partit.

Amb el segon en el marcador, Dani Vidal va procedir a anestesiar el partit. D’aquesta manera, va entrar a Marc Fernández per afegir múscul en la pressió de la sortida de la pilota rival i amb Marc Montalvo va afegir més cames per controlar el mig del camp del Logroñés. La fórmula va funcionar. Els grana van desconnectar el conjunt local i, tot i que va tenir algun intent de retallar distàncies, els grana van saber tancar el partit amb un còmode 0-2 i marxar cap a les festes nadalenques amb un Nàstic recuperat.