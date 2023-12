El Nàstic projecta unes pèrdues d’1,286 MEUR per la temporada 23-24 en una categoria «en risc»

La Primera RFEF és una categoria deficitària. Una temporada més, el Nàstic va aprovar els comptes de la temporada amb pèrdues previstes. Per al curs 2023-2024, el club projecta una desviació negativa d’1.286.352 euros, amb uns 1,4 milions d'euros de dèficit en el tancament de l'exercici 22-23. Un fet que el director general, Lluís Fàbregas, va assenyalar que «la Primera RFEF no és viable, així que l’objectiu és pujar de categoria. Aquesta situació es comparteix amb la resta de clubs, perquè la mitjana de pèrdues de la categoria és de 40 milions d’euros per temporada». Així mateix, el president grana va subratllar que «crec que la Primera RFEF està en risc. Aquesta és la competició més important de la Federació Espanyola de Futbol, i alguna cosa s’està fent malament si cada any els clubs perden tants diners». El director general va assenyalar l’augment de les despeses en els desplaçaments a causa del nou grup, així com la reducció de la previsió d’ingressos per drets d’imatge i televisions perquè «encara no tenim un mínim garantit»

Malgrat les pèrdues projectades, el president grana va assenyalar que «no endeutarem el Nàstic. El club està al dia de tot i quan es preveuen

pèrdues, es fiquen diners mitjançant una ampliació de capital». En aquest sentit, el Consell de la SAD va aprovar amb unanimitat una ampliació de capital de dos milions d’euros per cobrir aquestes despeses.

Josep Maria Andreu també va aprofitar per fer un balanç

de la temporada passada, qualificant-la de «decepcionant per no assolir l’objectiu de jugar el play-off». Pel que fa a aquest curs, el president va subratllar que «Dani Vidal té tot el nostre marge de confiança i, a partir d’aquí, el futbol és futbol» i va afegir que «ens vam reunir la darrera setmana i li vaig transmetre les meves reflexions. Tots hem de treballar més. Un equip que guanya 16 de 18 punts no pot fallar de manera tan estrepitosa. Vaig quedar molt tocat el dia contra l’Unionistas i quan les coses no van bé s’han de millorar».

Pel que fa a l’aspecte social, va destacar que actualment el Nàstic consta de 6.628 socis, un número superior al mencionat durant l’anterior assemblea.

En el cas de la ciutat esportiva, el president va confirmar que tot el futbol base, menys les categories de nens més petits, entrenaran a l’Anella.

A més, va apuntar que «esperem encara el PMU-34. Però la ciutat esportiva donarà llum verd gràcies al suport econòmic de Fredrik Wester». D’aquesta manera, es va apuntar que Wester, membre del Consell de la SAD, va ser el principal suport econòmic per tirar endavant un projecte que ara consta de dos camps amb gespa artificial d’última

generació amb les seves graderies, uns vestuaris i una petita instal·lació de bar.

L'acte va acabar amb una disputa. Una intervenció del periodista, soci i accionista grana Enric Pujol va desembocar en una petita picabaralla entre el consell i el periodista. Finalment, el president va destacar que el Consell «accepta les crítiques constructives, però estem en contra de les mentides i les intoxicacions que estem rebent a través de les xarxes socials, perquè fan mal a l’entitat i al Nàstic i generen confusió».