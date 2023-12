La plantilla del Nàstic es mostra unida i fa pinya al voltant de Dani Vidal

La plantilla del Nàstic es va mostrar més unida que mai després d’una victòria tant agònica com necessària contra el Tarazona. El gol de Mario Rodríguez fregant el minut 98 va fer embogir el Nou Estadi Costa Daurada, però l’eufòria es va viure sobre la gespa. Per una banda, Mario es va fondre en una abraçada amb gran part de la plantilla i alguns aficionats al córner dret del gol de mar de l’estadi. D’altra banda, Dani Vidal va celebrar el gol i la victòria des de la gespa acompanyat del capità Joan Oriol, Andy Escudero i Alberto Varo. El porter grana no va dubtar en córrer a buscar el seu entrenador per celebrar una diana que també va alleujar la seva errada al principi de la primera meitat.

Aquesta unió es va fer notòria també en el primer gol del partit. Quan Jaume Jardí va finalitzar a la perfecció la jugada assajada, el reusenc va rectificar la trajectòria quan anava a celebrar el gol per dirigir-se a la banqueta del Nàstic. Allà, tots els jugadors, titulars i suplents, i els membres del cos tècnic es van aplegar amb una gran abraçada amb Dani Vidal al centre. Aquestes accions van ser un missatge que va ressonar per tot el Nou Estadi: la plantilla està al costat del tècnic grana. A més, Dani Vidal va destacar en el postpartit que «l’estima és recíproca, estic encantat tant a nivell futbolístic com humà. Passem junts les penes i les alegries».

Després d’un parell de mesos complicats, el Nàstic va recuperar la seva millor versió amb un partit complet contra la Cultural Leonesa a casa. Amb tot, aquesta millora no es va traslladar al camp de l’Unionistas. La derrota en terres salmantines va fer mal i va mostrar un dèficit a domicili amb cinc derrotes dels últims sis partits a domicili. Això va generar l’obligació de guanyar el duel contra el Tarazona. La plantilla n’era conscient, i així ho van evidenciar amb les efusives celebracions.

Els grana no van disputar el seu millor partit. Se’ls notava espessos amb la pilota. El mig del camp estava anul·lat i, de fet, l’única manera en la qual van generar perill va ser a través de pilotes aturades. Amb l’empat en el marcador i el temps en contra, els grana es van mostrar precipitats. Sabien el que estava en joc i això no va ajudar a executar el pla de partit. La victòria va servir per allunyar fantasmes i centrar l’equip en el més important, que es troba a només un punt del play-off d’ascens.

El fortí del Nou Estadi

El gol de Mario no només va premiar el seu talent i va donar oxigen a Vidal, sinó que també va servir per destacar el Nou Estadi com un fortí. Els grana van sumar la cinquena victòria de la temporada davant la seva afició. Només la Ponferradina, el Sestao River i la Real Sociedad B van aconseguir esgarrapar un punt.

Aquesta victòria va suposar que el Nàstic sumés la desena jornada consecutiva sense perdre al seu camp. De fet, l’últim va ser el 30 d’abril quan el Real Unión. Des de llavors, el Nàstic ha demostrat tant a nivell de joc com en resultats que és un equip potent com a local. Ara, el repte és millorar com a visitant i els grana ho hauran de fer aquest diumenge contra l’SD Logroñés a Las Gaunas.