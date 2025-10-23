Pilot de ral·li
RallyRACC
Pepe López: «Tinc la intenció de lluitar per la victòria en un escenari que conec molt bé»
El pilot ha participat en vuit edicions del RallyRACC
Com arriba al 60è RallyRACC Catalunya-Costa Daurada?
«Doncs amb moltes ganes ja de competir al RallyRACC. Enguany torna a ser mixt com era en els anys del Mundial i hi haurà molts trams mítics tant de terra com d’asfalt que tinc moltes ganes de repetir. Arribo amb la intenció de poder lluitar per la victòria en un escenari que conec molt i molt bé».
És l’únic ral·li del Supercampionat d’Espanya que és mixt. Com ho veu?
«El ral·li de Catalunya sempre ha sigut únic per aquest motiu. A mi m’agrada especialment que sigui mixt, perquè tant els trams de terra com els d’asfalt són de gaudir corrent i és tot un al·licient per als aficionats. Per als pilots i equips és un repte a tenir en compte».
L’última vegada que es va coronar campió de la cursa va ser fa dues edicions.
«Sí. Aquella va ser una victòria molt treballada que recordo molt bé pels maldecaps que em va donar. La veritat és que el RallyRACC és una de les proves que més he disputat en la meva carrera. Crec que vuit edicions. Espero poder repetir el triomf que vaig aconseguir fa uns anys aquest cap de setmana i utilitzaré tota la meva experiència en el circuit per aconseguir-ho».
Quines són les claus del RallyRACC?
«Hem de sortir amb molt de ritme des del primer dia de terra. Penso que els trams de terra són molt ràpids i requereixen poder mantenir un ritme elevat. Sobretot, el primer dia el tram clau és el de Vilalba dels Arcs. És llarg, amb 18 quilòmetres que marcarà diferències. A més, és un tram de TC+, uns punts extra que volem assegurar».
Com s’està preparant per a la cita?
«Compto amb un bon ouvreur com és Jordi Masdeu. És una persona que coneix molt bé el territori i m’ajuda per a preparar-me de cara al ral·li. Crec que la seva feina serà clau sobretot en el segon dia de carrera, que serà sobre asfalt. Els seus informes seran claus per donar el màxim en els trams d’asfalt».
Arriba com a tercer a la cita a la penúltima prova del Supercampionat d’Espanya de Ral·lies.
«Encara estic viu a la pugna, però és el primer campionat d’Espanya que arribo amb menys possibilitats. Després de ser campió en cinc ocasions, m’ho prenc ara amb una mica de filosofia. El més important és que estem vius i lluitarem fins que els números ens ho neguin, tot i que som conscients de la dificultat».
Considera que el RallyRACC és clau pel títol del Supercampionat d’Espanya?
«Doncs ho pot ser perfectament, sobretot per la diferència de punts que hi ha. De totes maneres, no pensem en això, nosaltres ens mantenim amb la intenció de fer la nostra feina i arribar vius de cara a la darrera cursa».
És un ral·li de córrer sense tenir la mirada posada en cap rival ni en la classificació i centrar-se només en guanyar.
«Sí. De fet, a nivell de classificació, només ens val guanyar. Però la nostra idea va més enllà, volem centrar-nos en el nostre treball i poder guanyar el RallyRACC pel que suposa».
I continuar evolucionant al volant del Hyundai i20 Rally2.
«Exacte. El nostre objectiu és continuar agafant moltes dades i continuar evolucionant amb el Hyundai. Hem de continuar agafant velocitat per lluitar per les posicions capdavanteres. De fet, la prova d’aquest cap de setmana és perfecta per tornar a testar els límits del vehicle. La millor forma de mostrar l’evolució és lluitant per emportar-nos el RallyRACC».