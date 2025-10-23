Rally
El dominador de la terra i l’asfalt es coronarà campió del 60è RallyRACC
L’espectacle del motor torna a la Costa Daurada amb l’al·licient de ser un ral·li mixt amb trams de diferents dificultats i l’especial urbà de Salou, que obligarà els equips a esforçar-se al màxim per adaptar-se per guanyar
L’espectacle del motor torna a Salou en una especial 60a edició del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada. La competició es disputarà en tres jornades, de divendres a diumenge amb la principal novetat de recuperar un traçat mixt que porta bons records amb trams històrics del Mundial.
Terra i asfalt, dos terrenys que els pilots hauran de dominar i que els equips hauran de ser capaços d’adaptar-se amb rapidesa perquè seran els més precisos els que s’asseuran al tron buit de Salou. Com a ral·li mixt, hi haurà tres classificacions diferents i els participants hauran d’escollir si volen centrar-se en la terra, l’asfalt o ambdós terrenys.
La competició serà puntuable per a onze campionats diferents, amb el Supercampionat d’Espanya de Ral·lies com el més important de tot el calendari. Els millors pilots de l’Estat es posaran a prova als trams de la Terra Alta i l’asfalt del Montmell i el Coll de la Teixeta, així com l’especial urbà de Salou. Qui domini tots els terrenys amb millor mestratge, es convertirà en el nou rei del RallyRACC.
En aquesta pugna hi haurà vells coneguts del ral·li, com l’asturià José Antonio Cohete Suárez (Skoda), que arriba amb la intenció d’emportar-se el trofeu, i Pepe López (Hyundai) qui va coronar-se fa dues edicions.
També hi haurà més protagonistes, com el jove Gil Membrado (Ford), que és el flamant campió d’Espanya de ral·lis de terra amb només 17 anys i que vol fer-se notar a Salou. Així com la parella Xavier Vidales i Jordi Hereu (Skoda) que dominen en l’àmbit català. L’única representació femenina en la màxima categoria serà Núria Pons, amb el seu Skoda Fabia R5. A més, també significarà el retorn del jove pilot Sergi Pérez, que després d’un any d’impàs En total, 57 tripulacions s’han inscrit per participar en algun dels onze campionats que seran puntuables, com per exemple el Volant RACC Trofeu WERACE de nous talents i el Toyota Gazoo Racing Yaris Cup Spain.
Novetats i sorpreses
Els aficionats podran gaudir de valent amb el ral·li de ben a prop. Salou serà protagonista durant les tres jornades. Primer, perquè cada dia el passeig Jaume I acollirà un tram crucial. A més, l’encarregat d’estrenar-ho és un pilot de talla mundial.
Dani Sordo, recent campió de Portugal i un dels millors pilots del país amb recorregut en el Mundial de Ral·lies, realitzarà les funcions de cotxe 0 en les dues passades pel tram urbà de Salou. Ho farà amb la versió més recent del Hyundai i20 N Rally2, fent les delícies per aficionats i curiosos.
El passeig Jaume I també acollirà el Village del RallyRACC, convertint-se en un punt de trobada entre pilots i aficionats. A més, hi haurà espai per a la 4a Trobada RACC de cotxes clàssics. Serà un cap de setmana intens a Salou pels amants del motor.