Pilot del RallyRACC
RallyRACC
‘Cohete’ Suárez: «Arribo amb confiança i amb la intenció de segellar el triomf del S-CER al RallyRACC»
Suárez es troba en primera posició del campionat de pilots, també de copilots i en la classificació de marques
Com arriba al 60è RallyRACC Catalunya-Costa Daurada?
«Arribo amb confiança. Estic en primera posició del campionat de pilots, també de copilots i en la classificació de marques. Crec que podem sentenciar els títols aquest cap de setmana. A nivell personal tinc moltes ganes que comenci, perquè és un ral·li que m’agrada moltíssim».
Fa dues edicions el RallyRACC va ser clau per segellar la seva victòria. Com ho veu per repetir-ho aquest cap de setmana?
«Aquesta és la intenció. La veritat és que la meva relació amb aquest ral·li és molt llarga. De fet, la participació més especial per a mi va ser la victòria que vaig aconseguir el 2012 en el Campionat del Món Júnior. A més, soc pilot RACC, així que també s’uneixen moltes coses».
Fa molts anys que està vinculat amb el RallyRACC.
«Sí, que jo recordi compto fins a vuit participacions en diferents campionats. Conec molt bé el terreny».
És l’únic ral·li del Supercampionat d’Espanya que és mixt. Com ho veu?
«M’agrada. M’obligarà a canviar el xip d’un dia per un altre. M’apassiona córrer sobre terra i sobre asfalt, així que, per a mi, tenir aquest cap de setmana els dos terrenys a l’hora és com un premi».
Com es prepara un pilot per estar preparat per als dos terrenys en un cap de setmana?
«Els que tenim experiència és gairebé un treball rutinari. No fa falta res especial, és gairebé memòria muscular [riu]. El treball més important aquí el té l’equip. Els mecànics són els encarregats de passar el cotxe de terra a asfalt en temps rècord. Nosaltres tenim la part més bonica que és treballar i gaudir».
Quina estratègia té pensada per afrontar el RallyRACC?
«Anirem veient com va succeint tot. La nostra intenció és adaptar-nos segons vagin passant els trams. La nostra idea és treballar amb solvència cada tram, aspirant al màxim. Això sí, cada ral·li té les seves històries que van variant les estratègies cada minut. Així que més que centrar-nos en una idea, el que hem de fer és adaptar-nos ràpid a les circumstàncies i cometre els menors errors possibles. Al final tot ral·li va d’això, córrer més que ningú i cometre pocs errors [riu]».
Quines creu que són les claus del ral·li?
«Tots els trams tenen el seu què, però si hauria d’assenyalar-ne un és el de Villalba dels Arcs del dissabte. Sobre terra i llarg, crec que serà important. A més, els tres trams sobre asfalt són bastant semblants i també són importants. L’asfalt aquí és bastant significatiu a diferència d’altres racons de la península».
Com es prepara?
«Fa uns dies que hem començat amb el reconeixement del terreny. A veure què ens trobem, perquè també hi ha previsió de pluja de cara al cap de setmana i això pot acabar marcant. Hem d’estar atents a més factors que només el circuit».
També torna al tram urbà de Salou, un que sempre té expectació.
«M’agrada. Per a mi és dels més importants perquè atrau a molta gent que desconeix aquest món. És un tram complicat de muntar, però molt satisfactori de córrer. Segur que a la gent li encantarà».