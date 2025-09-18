Motor
Compte enrere pel 60è RallyRACC que tindrà tres ral·lis diferents
Els vehicles competiran en trams d’asfalt, terra i mixt els dies 24, 25 i 26 d’octubre
Els dies 24, 25 i 26 d’octubre tindrà lloc el 60 RallyRACC Catalunya–Costa Daurada, penúltima prova del Súper Campeonato de España de Rallyes, cursa dissenyada amb importants novetats en el seu desenvolupament. Com a celebració de les seves 60 edicions, el ral·li es disputarà durant tres dies, encara que en realitat seran tres ral·lis en un: el ral·li mixt que serà puntuable per al Súper Campionat i que englobarà trams de terra i d’asfalt, el ral·li amb només els trams de terra, i un altre sobre especials d’asfalt.
Els equips participants hauran de triar en quin tipus de modalitat desitgen competir, depenent dels seus interessos esportius. Convé recordar, per tant, que el 60 RallyRACC tindrà tres classificacions diferents, i serà la general del S-CER que engloba terra i asfalt, la que decidirà el guanyador absolut de cara al palmarès del ral·li.
El Village del 60 RallyRACC se situarà en el passeig al costat del podi, en la Plaça de les Comunitats, on a més de la signatura d’autògrafs es viuran dues concentracions de vehicles clàssics, obertes a tots els aficionats que vulguin gaudir o mostrar els seus vehicles. Al matí del dia 25 s’organitzarà la Trobada RACC de Clàssics, que a més de tenir una zona d’aparcament annexa al tram urbà del ral·li, els seus ocupants podran presenciar el tram des d’un espai habilitat per a ells.
La jornada de diumenge
El diumenge, dia 26, el protagonisme serà per al RallyRACC Evo Meeting, que el compondran cotxes esportius de sèrie que han servit com a base per a elaborar vehicles de ral·li. Aquestes màquines, a més de comptar amb el mateix aparcament prioritari del dia anterior, al costat del tram urbà, quedaran exposades per a poder ser admirades pels aficionats, donat el seu indubtable atractiu. Un altre dels punts d’interès serà el ral·li de regularitat reservat a 20 cotxes, amb classificació i el control de mitjana habitual en aquesta mena de proves. Els participants en aquesta modalitat disputaran tota l’etapa d’asfalt.