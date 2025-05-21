Ral·li
El 60è RallyRACC Catalunya Costa Daurada arriba amb novetats en la seva estructura
Els participants podran triar disputar l'etapa de terra, l'etapa d'asfalt o totes dues juntes
La 60 edició del RallyRACC Catalunya Costa Daurada se celebrarà dels dies 24 al 26 d'octubre amb diverses novetats en la seva estructura. Com en les dues últimes temporades, la prova serà puntuable (7a cursa de 8) per al Súper Campionat d'Espanya de Ral·lis (S-CER), a més de formar part dels calendaris d’altres deu campionats, trofeus o copes. Tot això confirma al RallyRACC com un dels preferits per federacions, marques i equips.
La principal novetat ve donada per la disputa del ral·li en tres jornades, del divendres 24 al diumenge 26 d’octubre. El primer dia (24 d'octubre), a més de les verificacions se celebrarà la cerimònia de sortida i el tram urbà, tot a Salou. El dissabte (25 d'octubre) tindrà lloc una etapa sencera sobre terra de 88 km i aquest mateix dia, en finalitzar la jornada, es correrà un tram sobre asfalt nocturn. Finalment, el diumenge (26 d'octubre) es disputarà una etapa sobre asfalt, de 82 km, amb final de cursa a partir de les 16 hores a Salou.
Per tot això el RallyRACC 2025 tindrà tres classificacions independents, d'acord amb el que desitgin disputar els equips participants: un ral·li sobre terra, en la classificació del qual se sumarà el tram de Salou del divendres i l'etapa sobre terra del dissabte; un ral·li sobre asfalt, que comprendrà el tram nocturn sobre asfalt del dissabte i l'etapa sobre aquest mateix tipus de pis del diumenge; i, finalment, un ral·li que comprendrà tots els trams (terra i asfalt) amb que comptarà la competició completa i que atorgarà el títol de guanyador absolut de la prova.
Una vegada més es demostra l'objectiu innovador que distingeix històricament al RallyRACC, oferint aquesta temporada una estructura de cursa inèdita en territori espanyol que va molt més enllà d'una competició sobre terreny mixt.
Òbviament, els participants en el S-CER disputaran la totalitat del ral·li, modalitat a la qual també s'acolliran els equips que disputin la Toyota Gazoo Racing Yaris Cup Spain i el Volant RACC Trofeu WE RACE. Els participants en aquests tres campionats tindran un temps d'assistència de 2 hores i 15 minuts, al parc de PortAventura World al final del dissabte, per a posar a punt els seus cotxes entre l'etapa de terra i la d'asfalt. La resta de participants o finalitzaran la seva actuació en arribar a Salou el dissabte després de la seva actuació sobre terra, o disputaran el seu primer tram sobre asfalt aquest mateix dia per a prosseguir l'endemà amb l'etapa sobre aquest tipus de pis.
El desenvolupament del ral·li de terra serà puntuable per a sis campionats: Campionat de Catalunya absolut i Campionat de Catalunya de terra, Desafío Peugeot (208 Rally4), Clio Trophy Spain Terra (Clio Rally5), Copa Kobe Motor Rallyes (Aygo X Kobe Motor) i Past Rally3 Trophy Iberia (Ford Fiesta Rally3). Pel que fa al ral·li d'asfalt, aquest itinerari serà puntuable per al Campionat de Catalunya d’asfalt i per a la Copa i20 N Rally.