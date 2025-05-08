Rally Catalunya-Costa Daurada Legend
El Rally Catalunya-Costa Daurada Legend arrenca aquest cap de setmana la seva novena edició
La sortida serà divendres al passeig Jaume I de Salou i Reus acollirà el final de la cursa dissabte
El Rally Catalunya-Costa Daurada Legend torna aquest cap de setmana amb la seva novena edició. La prova amb organització conjunta del RACC i Escuderia Baix Camp arribarà divendres i dissabte i serà la tercera prova puntuable per al Campionat d’Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics (CERVH) i la 5a prova puntuable per al Campionat de Catalunya d’Històrics.
Reus i Salou són un any més les ciutats protagonistes del Rally Catalunya–Costa Daurada Legend. Reus albergarà el parc tancat que unirà les dues etapes i el final de la cursa a la plaça de la Llibertat, a més de l’únic parc d’assistència, mentre que Salou serà el punt de sortida oficial del ral·li divendres al passeig Jaume I.
El programa esportiu del Rally Catalunya–Costa Daurada Legend consolida un itinerari molt selectiu marcat pels mateixos trams que van veure competir els WRC del mundial. El primer dia de cursa, divendres, a més de les verificacions (Fira Reus) entre les 8.30 i les 14.00 hores, tindrà lloc la sortida oficial a les 17 hores, des del passeig Jaume I de Salou. En aquesta primera jornada de competició, els participants realitzaran dues vegades el tram La Mussara–Castillejos (22,511 km), una vegada de dia i una altra de nit, per arribar a la Plaça de la Llibertat de Reus a partir de les 22.30 hores.
La sortida de la segona etapa serà donada a les 9 hores del dissabte des de la plaça de la Llibertat de Reus. El recorregut d’aquest dia constarà de dues passades a tres trams: La Teixeta (14,721 km), El Lloar–La Figuera (12,861 km) i Falset–Porrera (7,530 km), tots ells coneguts de l’anterior edició, tot i que el segon d’ells amb la part final diferent i incorporant a meitat de tram el ben conegut angle a la dreta del Molar. L’arribada del primer participant, també en la plaça de la Llibertat, està prevista a les 17.30 hores. També el dissabte i en el podi situat en aquest mateix indret es lliuraran els premis, a partir de les 19 hores.
Diferents modalitats
El ral·li comptarà amb equips en cinc categories diferents, incloent-hi la modalitat Legend, que permet veure en acció autèntiques joies del motor sense pressió competitiva. La de Velocitat disposa de la participació de 23 equips, entre els quals destaquen els actuals campions d’Espanya Joan Riberas i Jordi Ventura, acompanyats respectivament pels copilots Jaume García (Porsche 911 SC gr. 4) i Gerard Alsina (BMW M3).
La modalitat de Regularitat és la que més equips atrau amb un total de 53 inscrits. En Regularitat Sport són presents els primers classificats del CERVH de 2024: Francisco Martínez–José Manuel Villamayor (Ford Sierra Cosworth 4x4). A tots ells hi cal sumar noms importants de la Regularitat espanyola i catalana com Esteban Munné–Olga Feliu (Porsche 911 SC); els Campions de Catalunya Carles Miró–Ivan Matavacas (Porsche 911 SC).
El Rally Catalunya-Costa Daurada Legend compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Reus i de Salou, així com el patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i d’Esportcat-Generalitat de Catalunya.