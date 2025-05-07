Motor
Els amants del motor tenen una cita amb el Rally Catalunya– Costa Daurada Legend
Reus albergarà el parc tancat que unirà les dues etapes i el final de la cursa, a més de l’únic parc d'assistència, mentre que Salou serà el punt de sortida oficial del ral·li
La plaça de la Llibertat de Reus ha acollit avui la presentació de la 9a edició del Rally Catalunya – Costa Daurada Legend, que tindrà lloc els dies 9 i 10 de maig de 2025. Una prova amb organització conjunta del RACC i Escuderia Baix Camp, entitats que des del passat any han fusionat els ral·lis històrics que organitzaven individualment.
El ral·li tarragoní serà la tercera prova puntuable per al Campionat d'Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics (CERVH) i la 5a prova puntuable per al Campionat de Catalunya d'Històrics. Un any més les categories de Velocitat, Regularitat i Legend conviuran en el ral·li.
En la presentació hi han estat presents Enrique Martín, regidor de Salut i Esports de l’Ajuntament de Reus; Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona; Héctor Maiquez, regidor de Dinamització Econòmica i vicepresident del Patronat Municipal de Turisme de Salou; Jordi Barrabés, responsable de l'Àrea Esportiva del RACC; Josep Ramos, representant de l’Escuderia Baix Camp i Ánchel Echegoyen, vicepresident de la Federació Espanyola d’Automovilisme.
Reus i Salou són un any més les ciutats protagonistes del Rally Catalunya – Costa Daurada Legend. Reus albergarà el parc tancat que unirà les dues etapes i el final de la cursa, a més de l’únic parc d'assistència, mentre que Salou serà el punt de sortida oficial del ral·li. La base de la competició estarà situada en les instal·lacions de FiraReus Events.
En el ral·li podran competir equips de cinc categories: Velocitat (cronometrada), Legend (exhibició, sense cronometrar), Regularitat Sport (fins a 70 km/h), Regularitat (fins a 60 km/h) i Legend RS (sense temps, però amb la mateixa normativa que en Regularitat Sport).
Com en l'anterior edició, es convoca una classificació especial que es denomina «Volant RACC Clàssic», en les modalitats de Regularitat i Regularitat Sport, categoria oberta a qualsevol model que hagués participat en aquest trofeu de promoció del RACC des de la seva creació, en 1979, fins a l'any 1995, sense cap restricció per l'edat del pilot.
Importants equips en Velocitat
Entre els 23 equips inscrits en la modalitat de Velocitat destaquen els actuals Campions d'Espanya Joan Riberas (Pre81) i Jordi Ventura (Pre90), enguany acompanyats respectivament pels copilots Jaume García (Porsche 911 SC gr. 4) i Gerard Alsina (BMW M3). Altres noms importants són també Antonio Sainz (Subaru Impreza GC8); Santiago Barragán–Francisco Javier Sánchez Yusto (Subaru Legacy 2.0 Turbo 4WD); els actuals líders en Pre81, els citats Riberas–García; en Pre92, Ramón Martínez–Adrián Fernández (Subaru Legacy 2.0 Turbo 4WD) i en Pre2000, Antonio Afonso–Jonay Miranda (Mitsubishi Lancer Evolution V).
Gran inscripció en Regularitat
Aquesta modalitat de lluita contra la dècima de segon compta amb 53 equips. En Regularitat Sport són presents els primers classificats del CERVH de 2024: Francisco Martínez–José Manuel Villamayor (Ford Sierra Cosworth 4x4), Jaime Carbonell–Enrique Carbonell (Ford Sierra Cosworth 4x4) i Pedro Javier Jorge–Sergio Marrero (Porsche Carrera RS 3.0). També els dominadors en Regularitat: Darío José García–Emilio Pascual (BMW 325i) i Rufino Sasián–Eloy Ricardo Dehesa (Porsche 911 SC RS 3.0).
Programació
El divendres 9 de maig, primer dia de cursa, els participants passaran les verificacions (Fira Reus) entre les 8.30 i les 14.00 hores. La sortida es donarà a les 17 hores des del Passeig Jaume I de Salou. Aquest dia els participants hauran de fer dues vegades el tram Vilaplana–Castillejos, de 22 km, una vegada de dia i una altra de nit, per a arribar a la plaça de la Llibertat de Reus a partir de les 22.30 hores.
El dissabte 10 de maig, segona i última etapa de cursa, la sortida es donarà a les 9 hores des de la plaça de la Llibertat de Reus. El recorregut constarà de dues passades a tres trams: La Teixeta, El Lloar–La Figuera i Falset–Porrera, tots ells coneguts de l'anterior edició, encara que el segon d'ells tindrà la part final diferent. L'arribada del primer participant, com totes en la plaça de la Llibertat de Reus, està marcada a les 17.30 hores. Aquest mateix dia es lliuraran els premis en el podi situat en aquesta plaça, a partir de les 19 hores.