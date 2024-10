Tres homes amb un mateix destí: guanyar Salou per liderar l’S-CER

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

La corona de Salou la disputaran tres asturians. Alejandro Cachón, Diego Ruiloba i José Antonio Cohete Suárez són els tres pilots que es troben en una lluita ferotge pel títol del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). El RallyRACC és la penúltima aturada, així que no permet cap error ni cap altra estratègia que no sigui guanyar. El repte del Camp de Tarragona potser no coronarà el campió de la general, però qui no estigui a l’altura, es quedarà fora de la cursa per l’anhelat trofeu.

El destí ha posat a la disputa a tres asturians que representen tres marques diferents. Alejandro Cachón, amb Borja Rozada de copilot, és l’actual líder. Amb el seu Toyota GR Yaris Rally2 ha demostrat tenir la perícia al volant per assolir una regularitat gairebé inabastable. Encara no hi ha hagut un ral·li d’aquesta temporada que no hagi acabat amb ell al podi. Amb tot, encapçalar la classificació i tot l’aconseguit fins ara no és garantia de res, però asseure’s al tron de Salou si que podria ser un cop gairebé definitiu.

Cachón arriba líder, però Diego Ruiloba i Ángel Vela han aterrat a Salou amb força. L’asturià, al volant del Citroën C3 Rally2 arriba després de sumar la tercera victòria de la temporada a l’anterior cita del S-CER al setembre. Ruiloba és un dels grans talents del panorama del ral·li estatal que ha passat de debutant amb talent a tot un candidat al títol. De fet, estan a escassos punts de distància. Si continua mantenint el ritme guanyador de les darreres proves, podria acabar de donar el sorpasso a Cachón. L’única estratègia vàlida és donar un cop de puny a la taula guanyant a Salou.

El tercer en discòrdia és el vigent campió del S-CER: José Antonio Cohete Suárez. L’asturià, acompanyat d’Alberto Iglesias com a copilot, afronta un RallyRACC ben diferent del de la temporada passada. Al volant del seu Skoda Fabia RS Rally2, enguany necessita una victòria i que els seus rivals punxin. L’any passat, Suárez va seguir una estratègia d’arriscar poc a Salou per assegurar el títol que gairebé tenia a la mà. Ara, el Cohete només pot fer valer el seu nom i aconseguir el que l’any passat va cedir: guanyar el RallyRACC.

El pilot asturià s’ha preparat a consciència. A principis d’octubre, va participar al Rally de Cuntis en terres gallegues per entrenar en un circuit de terra. I va sortir bé, perquè el va guanyar. De fet, els circuits de terra han sigut enguany la seva especialitat, perquè va guanyar l’anterior circuit del S-CER en aquest terreny a Llorca.

Els tres candidats són aspirants, però altres parelles s’interposen en el seu camí. Com el veterà Pepe López, guanyador del RallyRACC de l’any passat, torna per revalidar el títol. Sigui com sigui, està clar que qui s’acabi asseient al tron de Salou, haurà suat per aconseguir-ho.