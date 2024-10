El 59è RallyRACC l’escenari decisiu per coronar a un nou campió

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’espectacle del motor torna al Camp de Tarragona amb la 59a edició del RallyRACC Catalunya-Costa Daurada. Divendres i dissabte, els 88 equips participants en les més de 13 campionats, copes o trofeus que puntuen al circuit es posaran a prova en les 8 proves cronometrades que combinen circuits de terra a la Terra Alta amb el tram especial urbà a Salou.

El municipi tornarà a ser el punt neuràlgic de la competició amb el passeig Jaume I com a protagonista de la primera i la darrera prova del ral·li. D’altra banda, PortAventura World serà el centre d’assistència i d’operacions dels equips. El tron de Salou necessita un nou rei i aquest títol té més importància que mai. Sobretot en el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), la màxima competició a nivell estatal.

El pilot que pugui domar l’itinerari de 556,66 km, dels quals 99,88 km seran de velocitat, tindrà una oportunitat d’or donar el primer gran cop sobre la taula per emportar-se el trofeu general, perquè el RallyRACC és el penúltim ral·li del circuit. Els aspirants hauran de primer demostrar la seva mestria sobre l’asfalt de Salou el divendres. Després, la jornada de dissabte comptarà amb el gruix de les competicions amb els circuits de terra que són conegudes per la seva dificultat tècnica.

La Pobla de Massaluca–Vilalba dels Arcs (23,28 km) i Horta-Bot (18,62 km), un examen important on sens dubte triomfarà la velocitat, però en el qual tindrà un paper molt important la bona gestió del pilotatge i, per consegüent, la resistència de la mecànica i dels pneumàtics. Per a completar, Gandesa (6,49 km) serà la darrera oportunitat per als aspirants a donar l’última queixalada al cronòmetre abans de tornar a Salou.

Els tres homes a seguir són els asturians que aspiren al títol amb tres marques diferents. Alejandro Cachón (Toyota), Diego Ruiloba (Citroën) i el vigent campió José Antonio Cohete Suárez (Skoda). Cap d’ells es pot permetre un error si volen continuar aspirant al títol. A més, durant la temporada han demostrat una velocitat i una tècnica superior.

Amb tot, no seran els únics que volen asseure’s al tron. El veterà Pepe López tornarà a Salou per revalidar una corona que ja es va posar l’any passat Enguany amb un Ford Fiesta R5 Mk2. Els exCampions del Món Júnior Nil Solans-Marc Martí també s’han apuntat a la festa amb el seu Hyundai. El ral·li promet ser d’alt voltatge.