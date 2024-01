Domenicali obre la porta a gran premis de F1 «complementaris»: «No hem d'oblidar que som molt forts a Barcelona»

l CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, ha parlat aquest dimarts del nou Gran Premi de Madrid com a «complementari» al que s’està fent des de fa més de tres dècades al Circuit de Catalunya de Montmeló. «No hem d’oblidar que som molt forts a Barcelona», ha dit Domenicali en una intervenció a la presentació del nou GP de la capital espanyola.

El CEO de la F1 ha destacat que quan van veure el projecte plantejat per Madrid el van trobar «colpidor» perquè combina elements importants com la competició esportiva, la tecnologia o la sostenibilitat. «Madrid ha presentat un projecte molt innovador, interessant, és la vostra hora», ha dit.

L'anunci del retorn de la F1 a Madrid després de més de quatre dècades ha provocat el temor d'una afectació a les curses del Circuit de Catalunya, a Montmeló, que té firmat un contracte fins al 2026 amb Liberty Media, propietària de les proves automobilístiques. El Govern defensa que continua negociant per ampliar el contracte, que expira en dos anys. En aquest sentit, aquest dilluns, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, insistia que rebien amb tranquil·litat la notícia d'un nou Gran Premi de F1 a l'Estat perquè la feina s'estava fent bé i la relació amb el campionat era bona.

El conseller delegat del campionat ha mencionat breument Barcelona en un discurs davant de la plana major del món automobilístic i de les administracions madrilenyes per donar la benvinguda al nou Gran Premi. Al fer-ho, ha destacat la cursa a Montmeló com cita «molt forta» en el calendari.

Just abans, el president d'Ifema, Vicente de los Mozos, ha avançat els detalls del projecte madrileny, que comptarà amb l'únic paddock cobert de la competició que a més, estarà «climatitzat i amb tots els serveis imaginables pels equips» i tindrà, a més, «zones experiencials pels aficionats que no existeixen a cap gran premi».

Segons ha detallat, han optat per una zona de 105.000 metres quadrats per a fans, una tribuna de 65.000 metres quadrats, capacitat per a 12 equips amb 450 metres quadrats per cadascun, 8 passos elevats i serà neutre en emissions de carboni gràcies a una planta de panells solars que s'ha d'instal·lar al costat.

Ara caldrà que la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA) validi el traçat de 5,46 quilòmetres i 20 corbes per homologar-lo i sotmetre-ho als controls de seguretat.

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que «no ha sigut fàcil» que el circuit acceptés tornar a la capital espanyola i ha defensat les bondats de celebrar-lo a «una regió que cada cop està més de moda a tot el món i que ressonarà en totes les comunitats autònomes per la relació estreta» que hi ha. «Totes les administracions ens bolcarem perquè Madrid sigui la casa de la F1», ha dit.

Els organitzadors calculen que es crearan 10.000 llocs de feina directes, més els indirectes a restaurants i hotels. A Madrid hi ha 90.000 places hoteleres disponibles, 5.000 de les quals seran per als pilots i equips i diverses persones que s'ocupen de l'organització. D'altra banda, les administracions madrilenyes han remarcat que el gran premi serà accessible en 15 minuts des de l'aeroport i des del centre en transport públic.

En total, hi ha 23 ciutats que organitzen un gran premi de la competició, que és un dels esdeveniments esportius amb més repercussió mediàtica amb més de 1.500 milions d'audiència, 400.000 espectadors que acudeixen al circuit de manera presencial de mitjana i 50 milions de persones que ho segueixen per les xarxes socials.