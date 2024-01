Carlos Sainz guanya el seu quart Dakar

L’espanyol Carlos Sainz ha alçat aquest divendres el seu quart Dakar en una jornada en què s'ha citat amb l’olimp de l’automobilisme, aquest que formen noms com l’alemany Michael Schumacher, el brasiler Ayrton Senna o el francès Stéphane Peterhansel, i s'ha convertit, més si cap, en llegenda d’aquest esport.

Sainz i el seu infatigable company de patiment, el català Lucas Cruz, copilot del madrileny, han fet història en convertir-se als primers corredors en convertir un cotxe híbrid en campió del Dakar, una fita inimaginable a l’altura d'un pilot de 61 anys, com els que té Sainz, alci el seu quart Touareg.

Ho ha fet, a més, amb contundència, ja que després de l’avaria del francès Sébastien Loeb durant la jornada d’aquest dijous, l’espanyol ha acabat la prova amb més d’una hora i vint minuts sobre el belga Guillaume de Mevius (Toyota), segon classificat per davant de Loeb, que ha acabat al tercer esglaó del podi.

Malgrat no guanyar cap etapa, el pilot madrileny i el copilot català s'han exhibit durant bona part del Dakar i, en les tres etapes més complicades, han estat els grans protagonistes; van quedar segons en una primera jornada plena de pedres i punxades, segons en la sisena, una crono de 48 hores pel desert de sorra més gran de l’últim i tercers en la penúltima, una altra marató de pedres en la qual Sainz va baixar el ritme després de veure l’avaria de Loeb, conscient que ja ningú no podria atansar-se als seus temps de la general.

Carlos Sainz i Cruz Lucas, de l'equip Team Audi Sport, durant l'11a etapa del París-Dakar entre les localitats d'Al Ula i YanbuRed Bull

Una altra de les grans diferències respecte als seus rivals va ser el perfecte funcionament del seu Audi, un vehicle que des de la mateixa marca comentaven que tenia el doble de possibilitats de parar-se que els altres vehicles, però que tanmateix no ha donat cap problema durant el ral·li Dakar. De fet, l’inconvenient més important per a Sainz va ser el de no entendre les punxades.

“Anant ràpid, punxa; anant a poc a poc, punxa igual... al final no saps què fer”, subratllava Sainz dimecres passat. No obstant, és un mal totalment menor per a un Dakar marcat, més enllà de l’exhuberància del madrileny, pels problemes que van deixar a Sainz sense grans favorits a qui enfrontar-se.

El saudita Jazeed Al Rajhi (Toyota), líder des de la tercera etapa fins la sisena jornada, va bolcar sobre les dunes en la primera dels dos dies que va durar l’etapa reina del Dakar. En la segona jornada d’aquella etapa, el qatarià Nasser Al-Attiyah (Prodrive), sabedor que Sainz li havia anat obrint fins 25 minuts d’avantatge, va intentar anar amb tot, però el Dakar no li va donar la possibilitat de revalidar per tercer any consecutiu el Touareg i va perdre més d’una hora per una avaria mecànica.

Des d’aleshores, va ser una qüestió de gestionar esforços. L’espanyol en tenia més de vint minuts sobre el suec Mattias Ekström (Audi) i una mica més de trenta sobre Loeb. El primer en caure va ser el suec, al que una avaria de dos hores el va fer oblidar-se de les seves possibilitats de lluitar per la general.

Per la seva part, Loeb va perdre les seves opcions aquest dijous passat, quan una avaria en la suspensió el va relegar a la tercera plaça, perdent més d’hora i quart respecte a Sainz.

Així, aquesta última etapa de 174 km que ha guanyat Loeb ha estat un passeig triomfal per al madrileny, que es converteix així en el primer pilot de la història del Dakar en guanyar amb quatre marques diferents i el més veterà en fer-ho, amb més de 61 anys.