El Calafell supera el Reus i es guanya el dret a continuar lluitant per la Copa (4-2)
Els verds van deixar fora el vigent campió en un derbi dominat des de l’efectivitat defensiva
El CP Calafell es guanya el dret a continuar lluitant per la Copa del Rei després de superar el Reus per 4-2. Els verds es van carregar el vigent campió frenant-los amb una gran defensa i castigant amb uns contraatacs que van desactivar un equip reusenc que es queda sense revàlida.
El derbi va encetar amb domini reusenc. El conjunt roig-i-negre es mostrava còmode amb la pilota i Marc Julià va provar a Martí Serra aviat pispant una sortida de pilota del Calafell, però el porter va estar atent.
Als deu minuts d’encontre, Cabestany va demanar un temps mort per reorganitzar el seu equip. Les ordres van ser clares i es van fer notar sobre la pista perquè la dinàmica va canviar. Els verds van tancar files i el Reus es va xocar amb el mur calafellenc. El domini reusenc inicial es va convertir en patiment. Els de Cabestany van aprofitar l’ocasió. Els verds van aconseguir fins a quatre transicions interceptant passades al mig del camp, totes es van trobar amb Nil Viña.
Jordi Garcia va tallar el partit amb un temps mort per aixecar els seus i quan semblava que tornaven a dominar, el videoarbitratge va entrar en escena. El Calafell va reclamar una acció del porter reusenc sota els pals que els àrbitres van castigar amb un penal. El tir de Mabe es va estavellar amb el pal, però el refús el va enviar directament a l’escaire per celebrar l’1-0 a dos minuts del descans.
El Reus va tenir temps per reorganitzar-se. Marc Julià va dir la seva i va provocar un penal a quatre segons per al final. Joan Salvat i Martí Serra es van posar cara a cara i el duel el va guanyar el porter calafellenc aturant el tir amb el cos i deixant l’1-0 al descans.
Cabestany va demostrar que tenia l’equip preparat perquè a la segona part el Calafell va mantenir a ratlla el Reus. Els roig-i-negres controlaven, però no trobaven cap escletxa. Així que Carles Casas va provar un tir des del mig del camp que va topar amb el ferro. Martí Casas va poder igualar l’encontre amb la desena falta del Calafell, però Serra va tornar a destacar.
El Reus no aconseguia veure porta de cap manera. En la desesperació, el club reusenc va errar i el Calafell ho va castigar amb un contracop. Dos calafellencs contra un reusenc i Jero García ho va fer fàcil per marcar un dolorós 2-0. Llavors, el partit va embogir. En menys d’un minut, Rojas va penjar una bola que Salvat va rematar per escurçar distàncies amb el 2-1. L’alegria va durar ben poc, perquè en deu segons Jero va marcar el 3-1.
El duel es va fer més dramàtic amb la desena del Reus, perquè Folguera va batre Viña i posar un dolorós 4-1. Carles Casas va posar el 4-2 amb un tir llunyà i el Reus va tenir una última acció d’esperança. Un penal i una blava a trenta segons per al final. Amb tot, Martí Casas va enviar el tir fora i el Calafell va poder celebrar el pas a semifinals.