Remuntada èpica i el Reus guanya el bitllet a la final a vuit de la Champions (4-2)
Els de Jordi Garcia van aixecar un 0-2 i Joan Salvat va assolir l'average a l'últim segon
El Reus Deportiu Brasilia guanya un doble premi després d'un partit d'autoritat a la Bombonera. Els roig-i-negres aconsegueixen el bitllet a la final a vuit després de superar el Trissino amb una èpica remuntada al segon temps. Els reusencs van mostrar coratge per aixecar un 0-2 i Joan Salvat va posar la cirereta al pastís assolint l'average amb el 4-2 a l'últim segon. Classificació i tercera posició a la Champions d'un Reus estel·lar.
El campió italià no ho va posar fàcil. El Trissino destaca per la seva potència golejadora i així ho va demostrar en els primers minuts. Els italians van dominar i van produir una bateria d'ocasions cap a la porteria de Nil Viña. El jove va substituir a Ballart de la millor manera, destacant sota els pals amb la confiança i l'encert de l'habitual porter titular reusenc.
Garcia va tallar la dinàmica amb un temps mort i els roig-i-negres es van reorganitzar al darrere i van sobreviure a l'escomesa. De fet, van acabar equilibrant la balança forçant al porter italià a lluir-se per deixar el 0-0 al descans.
A la represa, la polèmica no va trigar a aparèixer. Primer, una picabaralla de Oruste i Chanca repartia una blava per a cada jugador, però quan es va tornar a establir el 5-5, Cocco va posar més pa que formatge en un cop amb Pol Martínez per forçar la inferioritat al Reus. L'àrbitre s'ho va menjar.
En superioritat, el Trissino va exhibir múscul i en un minut van posar el 0-2. Primer amb un cop d'estic de Cocco i, després, una triangulació que va completar Méndez.
El Reus estava tocat amb un home menys, però, tan bon punt es va assolir la igualtat numèrica, Julià va marcar l'1-2. El gol va donar ales a un equip local empès per la Bombonera. La desena falta va trigar en arribar per permissivitat arbitral, però així va ser i Martí Casas la va enviar al travesser. La quinzena, però, va arribar molt més ràpid i aquesta vegada Marc Julià no va fallar i va igualar el marcador.
El partit feia estona que havia canviat. Sobretot quan la derrota de l'Igualada es va sentir al Palau, perquè significava que el Reus s'havia classificat a la final a vuit. El Reus liderava i el Trissino flaquejava i, en un contraatac de manual, Carles Casas va completar la remuntada per fer esclatar l'eufòria a la Bombonera.
Faltaven cinc minuts i la tensió era màxima. Tocava resguardar-se i evitar la desena falta i el Reus ho va gestionar a la perfecció. Els roig-i-negres ho van fer tan bé que, a l'últim segon del partit, Salvat va convertir la darrera possessió amb el 4-2 final que guanya l'average directe contra el Trissino i col·loca el Reus en tercera posició.