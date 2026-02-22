Reus-Calafell: El derbi
El Reus fulmina el Calafell a la Bombonera i s’emporta el derbi (5-3)
Els roig-i-negres van imposar un ritme intens que els verds no van poder igualar
El derbi es queda a Reus. El Reus Deportiu va fulminar el CP Calafell en un derbi intens i ple de gols amb els roig-i-negres com a protagonistes. Els de Jordi Garcia van imposar un ritme elèctric al primer temps per decidir el partit abans d’hora. El conjunt de Guillem Cabestany que va poder maquillar el resultat al segon temps.
El Reus Deportiu va sortir amb mà de ferro. Els reusencs dominaven la bola i les ocasions i no van trigar gaire en convertir les aproximacions en perill real. Martí Casas s’ho va fer per iniciar una jugada en camp propi i acabar-la en l’àrea rival rebent un cop d’estic. L’àrbitre no ho va dubtar i va assenyalar la pena màxima. L’encarregat, però, va ser el capità Joan Salvat.
El tir potent va sortir desviat i va rebotar amb la tanca. Salvat encara va tenir uns segons per aprofitar la segona oportunitat que li va donar el rebot i la va aprofitar amb un aixeca i pica que va entrar per l’escaire.
El gol va donar més revolucions al partit, sobretot a un Joan Salvat que va veure la blava després d’una trifurca amb Jero. Les espurnes van continuar amb una groga per al tècnic Joan Garcia per protestar. El duel es va reprendre amb el Reus en inferioritat numèrica i el Calafell ho va aprofitar ben aviat amb un tir potent de Marimón que va tornar a igualar l’electrònic.
El Calafell va intentar extreure més suc a la seva superioritat i la va tenir amb un tir potent de Folguera que Càndid Ballart va aturar amb el casc. El Reus va resistir i en el 5 contra 5 va tornar a prémer l’accelerador. Així va ser que Diego Rojas va marcar el 2-1, un gol que va ser anul·lat. Amb tot, va ser un avís per a un Calafell que veia com el Reus es tirava a sobre.
Els atacs eren constants. El primer el va salvar Martí Serra, però el porter calafellenc no va poder aturar la de Carles Casas. El jove es va internar a l’àrea petita i amb un aixeca i pica va marcar el 2-1. Tot un golàs que va fer vibrar la Bombonera i va afectar més del compte a un Calafell que va perdre els papers. Segons després, Guillem Jansà va enviar un míssil a la porteria de Serra i Rojas només va haver de posar l’estic per enviar el rebot al fons de la xarxa.
Els verds estaven desdibuixats i per molt que Guillem Cabestany intentava fer reaccionar el seu equip, el Calafell era una presa a la teranyina del Reus. Tant era així que abans del descans Martí Casas va marcar el 4-1 en un desgavell defensiu. Salvat tot sol va provar el remat i Casas no només va agafar el refús, sinó que va poder col·locar-se per executar un tir precís a la mitja volta sense pressió defensiva.
D’aquesta manera el partit va anar al descans i, a la represa, el guió va seguir igual. Un remat en atac del Calafell de Marimón es va convertir en una oportunitat a la contra per a Maxi Oruste. L’argentí no a fallar i en el mà a mà amb Serra va resoldre posant el 5-1 a l’electrònic.
El gol va servir per anestesiar i sentenciar un partit que no es va animar fins a la recta final. Jepi Selva va salpebrar el derbi marcant el 5-2, però el resultat no es mouria fins al 5-3 de Quim Gabarró en el darrer minut. Dos gols que van maquillar el resultat, però no van evitar el triomf fulminant del Reus.