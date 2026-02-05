HOQUEI PATINS
El Reus es prepara per a un tot o res a la Champions
Els reusencs necessiten guanyar a les 21 h contra el Saint-Omerper continuar sumant punts a Europa per assolir el darrer bitllet per a la final a vuit
El Reus Deportiu Brasilia es prepara per disputar avui un partit de tot o res a la Champions. Els roig-i-negres reben el Saint-Omer, el campió francès, per sumar tres punts clau de cara a la classificació per a la final a vuit. El partit no és crucial en si, però la realitat del grup d’Europa així ho marca.
Barça Porto i Trissino gairebé que ja han confirmat la seva presència a la següent fase, això només deixa una darrera en joc entre el Reus i l’Igualada, així que cada victòria val or i el marge d’error és mínim.
El Saint-Omer és un rival a guanyar i el Reus ja ho va aconseguir en el darrer partit a Europa en el seu pavelló. Amb tot, això no vol dir que sigui fàcil. «És un equip que arriba sense res a perdre. Els seus jugadors vindran aquí a mostrar el seu nivell i mostrar-se davant els clubs europeus i portuguesos. A més, el seu entrenador estudia molt el Reus i mira tots els nostres partits, serà difícil de batre el campió francès», va destacar el tècnic reusenc Jordi Garcia.
A nivell esportiu, Garcia va recordar que «l’any passat els vam guanyar amb un gol a cinc minuts del final. És un equip que competeix bé fora de casa. El Barça no va poder trencar el partit contra el Saint-Omer al Palau Blaugrana fins als darrers minuts».
Tranquil·litat i encert
El Reus Deportiu arriba al partit després d’assolir una victòria treballada contra el Cerdanyola a la lliga. Aquesta va suposar trencar una mala dinàmica a domicili a la lliga, i també sumar tranquil·litat. «Era un partit clau per al futur de l’equip. El Cerdanyola ens ficava contra les cordes i guanyar fa que arribem al partit amb un punt més de tranquil·litat. Això ens donarà més encert», va explicar Garcia.
Enguany, l’equip no està aconseguit la regularitat desitjada, però, a Europa, ha competit tots els partits al màxim. «Crec que l’equip ha estat bé durant tot l’any menys un o dos partits. Sempre hem competit, però faltava el punt de tranquil·litat. Les victòries ens la donen i estem en un bon moment», va cloure.
Amb tot, el duel contra el Saint-Omer té tots els ingredients per ser una nit gran al Palau d’Esports reusenc. El club ja ha fet una crida als aficionats a fer una bona entrada per guanyar un partit crucial per al futur a Europa. En el partit a França, els joves Carles Casas i Pol Martínez van ser els encarregats d'encarrilar un partit difícil. De fet, la victòria roig-i-negra no es va certificar fins als darrers cinc minuts.
El partit tindrà lluc avui a les 21 h i el Reus el jugarà amb un ull posat al duel de l'Igualada contra el Trissino. El pròxim encontre a la Champions, serà un duel directe entre els dos contendents.