Reus Deportiu
El Reus certifica el seu estat de gràcia amb una golejada a la Champions (6-2)
Els roig-i-negres van ser molt superiors al campió francès
El Reus Deportiu Brasilia va assolir la golejada de la confirmació contra el Saint-Omer (6-2). El triomf va suposar un nou pas endavant a la Champions, però també significa la quarta victòria consecutiva d’un conjunt roig-i-negre que torna a brillar i deixa de banda els dubtes.
El Reus es va plantejar el partit com un tot o res i d’aquesta manera van sortir a la pista. Els roig-i-negres van mossegar des del primer moment, sumant velocitat a la pilot ai controlant les transicions d’un Saint-Omer que volia sumar-se a la festa.
Els de Jordi Garcia van colpejar ben aviat. Guillem Jansà va obrir la llauna amb un cop d’estic a l’escaire. Gairebé no va haver-hi temps per assimilar el primer que va arribar el segon. El partit va agafar velocitat, però en el caos de les anades i tornades, el Reus va ser el rei. Carles Casas va rebre una oportunitat de Salvat i la va aprofitar enviant-la al fons de la xarxa.
El Saint-Omer volia respondre, però es va trobar a un Reus superior en defensa i en atac, preparat per passar per sobre del seu rival. D’aquesta manera, Guilem Jansá va encarar porteria i va forçar un penal que ell mateix va transformar amb el 3-0.
El Reus s’havia preparat tota una festa en la qual tothom volia participar. Això sí, la intensitat no es va reduir. Roc Llisa volia tornar a ficar al partit al Saint-Omer, però, d’una ocasió del conjunt francès, Rojas va sortir al contraatac per forçar un nou penal. Maxi Oruste el va picar, però no va estar encertat.
Jordi Garcia va aturar l’encontre amb un temps mort. El tècnic va moure un parell de peces i, a la represa, es va completar amb els mateixos protagonistes: Rojas va fer la passada de la mort i Oruste va empènyer la bola al primer pal.
El Saint-Omer va fer acte de presència i Llisa va marcar el 4-1, però el Reus no es va aturar. Rojas també volia dir la seva i va avisar primer amb un tir al travesser i, tot seguit, marcant a la mitja volta el 5-1.
A la segona part i el partit encarrilat, Jordi Garcia va donar minuts al porter suplent Nil Vinya, que va tenir temps per lluir-se aturant una falta directa a Colin. Els minuts van donar la raó a un Reus que va gestionar l’avantatge a la perfecció, marcant tot seguit que el Saint-Omer ho aconseguís en la recta final per posar el 6-2.