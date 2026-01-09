Reus
El Reus supera l’Igualada i segueix molt viu a Europa (4-3)
Els roig-i-negres van haver d’aixecar un 0-2 en contra
El Reus Deportiu Brasilia supera l’Igualada en un partit boig en el qual els roig-i-negres van aixecar un 0-2 per mantenir intactes les opcions a la Champions.
Era o faixa per al Reus, i la tensió va créixer quan, del no-res, l’Igualada va sorprendre. Marc Carol va executar un tir creuat que es va colar per sobre de les guardes de Càndid Ballart per posar el 0-1. El porter no se l’esperava i, malgrat el temps mort, la diana va donar corda al conjunt visitant i Roger Bars va posar el 0-2 poc després, emmudint el Palau.
El Reus, però, no va defallir. La reacció va ser gairebé immediata i Guillem Jansà va retallar distàncies per iniciar la remuntada. Joan Garcia va maquinar un pla quan el seu equip es va quedar en superioritat. Maxi Oruste va aprofitar la superioritat per obrir forat en la defensa de l’Igualada des del darrere de la porteria per després servir en safata la bola a un Martí Casas que no va fallar i va marcar l’empat. Tot seguit, Joan Salvat es va inventar una fuetada que ningú va veure fins que la bola va estar al fons de la xarxa. La Bombonera embogia i més encara quan Ballart va aturar una falta directa al final del primer temps.
Encara quedava teca a la segona part. Llavors, va començar el xou de Càndid Ballart que, amb la màscara, va aturar una falta directa i va evitar l’empat. Qui no va fallar des de la bola aturada va ser Martí Casas. El de Mataró va posar el 4-2 amb una execució de manual: va aguantar la bola fins deixar a terra al porter rival i, llavors, amb un aixeca i pica va marxar el 4-2.
Els minuts passaven, però l’Igualada anava a salpebrar els minuts finals amb un gol de penal directe a l’escaire de Roger Bars.
En l’agonia, el Reus va ser el més llest. Els roig-i-negres allargaven les possessions per matar el partit amb la tranquil·litat d’una aturada final de Ballart. Els punts es van quedar al Palau i les opcions de la final a vuit, intactes.