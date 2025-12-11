Esports
El Reus Deportiu busca el primer triomf a la Champions contra el Trissino
Els roig-i-negres no han puntuat a Europa i volen assaltar el pavelló del campió italià
El Reus Deportiu Brasilia torna avui a les 21 h a Europa per enfrontar-se al campió italià, el Trissino, en el seu pavelló. El conjunt roig-i-negre arriba amb el deure d’assolir la primera victòria, però «no amb la necessitat imperiosa», destacava el tècnic Jordi Garcia. Queda molta fase regular i la classificació a la lligueta no ha de preocupar, però sí que és necessari un triomf per agafar confiança i embranzida contra un equip que no posarà les coses fàcils.
Els de Jordi Garcia no han tingut l’inici més plàcid a la Champions. Primer van rebre a la Bombonera el Barça i, després, van visitar la pista del Porto on van acabar caient amb polèmica. Ara, sumen el segon partit consecutiu lluny dels seus contra el Trissino.
El tècnic roig-i-negre va avisar dels perills del campió italià: «És un equip que té una plantilla molt llarga. Té els dos porters de la selecció italiana i pràcticament tota l’estructura de l’equip nacional. Enguany han sumat tres portuguesos amb talent que aporten més qualitat a un equip que a la lliga no baixa dels 5 gols per partit». De fet, a la Sèrie A, el Trissino és l’actual líder amb 9 victòries i un empat, encara no coneixen la derrota.
Aquesta rotació llarga dels italians és el seu punt més fort segons Garcia, que destaca que «físicament són forts i tenen molts recursos, espero un partit difícil». El duel serà sobre terrassa, una superfície que coneix bé el Reus i que ajudarà a plantejar el partit sense pensar en les dificultats d’altres pavellons.
Guanyar sense pressió
Dissabte passat, el Reus va trencar una mala dinàmica de resultats amb una golejada contra el Voltregà. Jordi Garcia destacava que «la sensació d’inestabilitat estava més fora que dins de l’equip. No era un problema d’hoquei, sinó de dinàmiques i estic content que la vam trencar».
De fet, l’entrenador va anar més enllà i va subratllar que «tant a la lliga com a la Champions ens ha passat el mateix, a la primera volta els rivals difícils han sigut fora de casa. A la segona serà diferent». Ara, els roig-i-negres volen trencar de nou la dinàmica a Europa, on encara no han puntuat.
Amb tot, el tècnic reusenc va deixar clar que la classificació no deixa pressió afegida. «Anem a puntuar a Trissino perquè penso que tenim l’opció i les possibilitats per fer-ho, no perquè sigui una necessitat imperiosa. Queda encara tota la segona volta, els equips han de venir al Palau».
Avui a les 21 hores, el Reus buscarà assaltar el pavelló PalaDante sense confiar-se. El Trissino va golejar al Saint Omer per 9-0 en la primera jornada i, fa unes setmanes, va empatar a quatre contra el Barça al Palau Blaugrana.