Reus Deportiu
Derrota cruel d’un Reus que continua negat a Europa (4-3)
Els de Jordi Garcia van merèixer més, però van caure a l’últim minut
El Reus continua sense puntuar a la Champions. Un contracop a l’últim minut de partit del Trissino deixa una nova derrota a un equip que va lluitar, va remar quan tocava i va fer sagnar al campió italià, però aquest encara no ha perdut a casa i tampoc va ser el cas en el partit d’ahir.
Els de Jordi Garcia, però, van ser els que van buscar la porteria d’Sgaria amb més insistència. Jansà i Oruste van ser els que van temptar l’encert del porter rival, però havia de ser el capità Joan Salvat qui trenqués el gel.
El reusenc, que s’ha posat a l’esquena l’equip aquest curs, va enviar un tir potent creuat que va sorprendre el porter internacional. El Trissino va reaccionar a l’instant i, un minut després, Silva va emular a Salvat per igualar l’encontre amb un nou tir precís.
Les coses es van complicar per a un Reus que veia com la pressió del Trissino provocava errors. Ballart va salvar un mà a mà, però a la segona pèrdua i contraatac va arribar el 2-1. Jordi Méndez, amb habilitat va superar el porter roig-i-negre aixecant la pilota amb l’estic. El càstig va ser més gran quan Carles Casas va veure una blava. En inferioritat, el Reus es va tancar, però a tres segons d’igualar-se numèricament, Alvarinho va trobar l’escletxa del 3-1.
Aquest Reus, però, no va caure. La reacció va ser immediata amb Diego Rojas. El xilè va recuperar al mig del camp i, amb un tir enverinat va marcar el 3-2. Ell mateix va poder empatar l’encontre abans del descans després de provocar un penal, però no va estar encertat en l’execució.
A la segona meitat, la fragilitat del marcador va alentir l’encontre fins que el Reus va despertar. Salvat, el més llest de la classe, va pescar un tir d’Oruste per marcar l’empat. La tensió i la verticalitat van anar en augment i, quan el Reus més a prop estava de la porteria d’Sgaria, el Trissino va castigar. Un contraatac de dues passades va ser suficient per deixar KO al Reus.