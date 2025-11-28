Hoquei
El Reus Deportiu s’encomana a la Bombonera per tornar al camí de la victòria
Els roig-i-negres acumulen quatre derrotes seguides entre lliga i Champions
El Reus Deportiu torna a la Bombonera per recuperar bones sensacions. No ha sigut un mes de novembre fàcil per als roig-i-negres i el volen acabar de la millor manera tornant a sumar una victòria contra el Noia després de quatre derrotes consecutives.
Els de Jordi Garcia s’han barallat amb les potències de la categoria i van conseguir lluitar contra totes. El Barça va assaltar el Palau d’Esports en l’estrena de la Champions i només uns dies després els reusencs van haver de visitar Riazor per jugar contra el Liceo. Aquell va ser un duel combatiu, però que va decantar-se en els darrers minuts per als locals. Posteriorment, l’Igualada els esperava, de nou a domicili, i va replicar el cop que es va donar a la Supercopa amb un 3-2 difícil de pair. Finalment, el passat dijous, a la Champions, els roig-i-negres van entrar a la gola del llop per lluitar contra un dels finalistes de la darrera edició i van acabar caient per un penal polèmic a les acaballes del partit.
Totes aquestes ferides se sumen a un equip que vol rescabalar-se i el Noia es presenta com el millor objectiu. El conjunt de Sant Sadurní d’Anoia, un clàssic lluitador de la part alta en les anteriors temporades, arriba enguany més dèbil després de la retirada de Jordi Bargalló. Una temporada després de perdre un dels clàssics jugadors de la categoria, els penedesencs es troben a la meitat de la taula en plena lluita per classificar-se de cara a la Copa del Rei. El Reus, en canvi, vol tornar a sumar bones sensacions abans de tornar a la Champions amb un duel clau contra el Trissino.