El Liceo nega la remuntada al Reus Deportiu (4-3)
Un gol de Cervera deixa sense premi als roig-i-negres
El Reus Deportiu Brasilia es queda a un pas de la remuntada. El conjunt-roig-i-negre va caure a Riazor contra el Deportivo Liceo a punt de fer la gesta. Nil Cervera va ser el botxí dels roig-i-negres i es va encarregar de negar la gesta i certificar la segona derrota del curs.
Aquesta va ser una setmana exigent per als reusencs. Després de debutar a la Champions contra el Barça dijous, els reusencs visitaven Riazor ahir per canviar el xip de nou a la lliga. L’efecte va ser immediat, perquè els roig-i-negres es van igualar a la pista, tot i no poder imposar-se en el marcador. Fins que va aparèixer el de sempre. El capità. Joan Salvat, vestit de pitxitxi, es va tornar a tirar l’equip a l’esquena per marcar el 0-1.
El gol, en comptes d’enfonsar els locals, els va reactivar i Càndid Ballart ja va haver d’actuar per partida triple per evitar l’empat. Amb tot, no va poder aturar l’inevitable quan Nuno Paiva va robar la pilota al mig del camp i, al contraatac, va igualar l’electrònic, que es va quedar amb l’1-1 sense moure’s fins al descans.
El partit, però, s’escalfava amb l’àrbitre i a l’inici de la segona part es va donar una incongruència amb la desena del Reus, però amb una blava per al Liceo. Serien els gallecs qui executessin la falta directa, però també qui es quedarien en inferioritat durant dos minuts. Malgrat els intents, ni un equip ni l’altre va aprofitar la situació, però va ser el Liceo qui es va acabar imposant. Toni Pérez, per partida doble, posava el 3-1 que semblava definitiu a deu minuts del final del partit.
El Reus, però, no va voler caure. Pol Martínez va guanyar la posició a Carballeira dins de l’àrea per marcar el 3-2 i Guillem Jansà, amb un tir llunyà i potent, va igualar l’electrònic quan encara quedava temps per més. Amb tot, Nil Cervera va aigualir la festa apareixent per posar el 4-3 i posant un final cruel a la gesta roig-i-negra.