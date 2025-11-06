Reus Deportiu
El Reus enceta la Champions contra un Barça amb ganes de revenja
El conjunt de Jordi Garcia va ser el botxí dels blaugrana el curs passat a Europa
Torna la Champions a la Bombonera i ho fa amb el clàssic català contra el Barça avui a les 21 hores. El Reus Deportiu Brasilia afronta el repte amb il·lusió i ganes d’estar a al final a vuit, però al davant no només tindrà un rival totpoderós, sinó també amb l’incentiu de venjar-se d’un conjunt reusenc que el va deixar gairebé eliminat el curs passat.
Enguany, el format de la WSE Champions League ha tornat a canviar. Ara, el Reus haurà de superar, com l’any passat, la fase de grups, quedant entre les quatre primeres posicions. D’aquesta manera, aconseguirà un bitllet per a la final a vuit que es disputarà entre el 6 i 10 de maig. A partit únic i en seu neutral, substituirà als quarts de final d’anada i tornada, on va caure el conjunt roig-i-negre l’any passat. Aquest és un format que agrada al tècnic Jordi Garcia. «Penso que és un format que ajuda als equips no tan potents, però no ens hem de confiar perquè tenim un grup molt i molt difícil amb un Barça i Igualada millorats, un Porto que és el mateix equip de l’any passat i uns Trissino i Saint Omer que segueixen demostrant que són rivals a tenir en compte».
Aquesta és la competició de la il·lusió dels reusencs. El curs passat, la Bombonera va ser tot un fortí on ni Porto ni Barça ni gairebé ningú va poder superar. El Reus va guanyar per 5-4 als blaugrana i, al Palau, els de Jordi Garcia van esgarrapar un empat a dos que va deixar al Barça amb un peu i mig fora de la màxima competició Europea, una fallida que es va confirmar un partit després. Per aquest motiu, els blaugrana arriben al duel «amb el sentiment de no cometre els errors del passat», segons va apuntar el tècnic blaugrana Ricard Ares.
Segona trobada
Aquest serà el segon clàssic a la Bombonera de la temporada. El primer va ser a la lliga, en un duel on el Barça va sortir victoriós per 2-4 i va assolir la primera derrota de la temporada dels roig-i-negres. Així que, per part del Reus, també hi ha ganes de reivindicar-se. Jordi Garcia va destacar que «aquest duel serà completament diferent i així ho plantejarem nosaltres. És evident que el Barça té un poder terrible i està més que acostumat a partits d’aquest nivell, però ho intentarem amb la màxima il·lusió i intensitat».
Els roig-i-negres arriben llançats. Els de Jordi Garcia van remuntar un 3-0 contra el Calafell i, el darrer cap de setmana, van donar un cop d’autoritat vencent al Sant Just per 3-1 amb un gran Joan Salvat. El capità ha esdevingut en el gran referent de l’equip a l’espera de Martí Casas, que sempre apareix en els partits claus de la temporada.
És un clàssic i l’inici de la Champions, però un partit dels deu de la lligueta. «És importantíssim guanyar i puntuar, però tenim molta lligueta per davant», va avisar Jordi Garcia. Amb tot, guanyar el Barça sempre és una motivació més enllà dels punts.